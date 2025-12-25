今年盛り上がった“考察ドラマ”発表 ドラマ考察系YouTuber・6969b〜ろくろっ首〜が語る【モデルプレスカウントダウン】
【モデルプレス＝2025/12/25】ドラマ考察系3人組YouTuberの6969b〜ろくろっ首〜が、12月24日に発売される雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。2025年の考察ドラマを振り返っている。
【写真】「良いこと悪いこと」最終回で判明した真犯人
6969b〜ろくろっ首〜は、ペチ、サク、ケメ・ロジェの3人によるドラマ考察系YouTubeチャンネル。考察だけでなく、検証動画、ドラマ同時視聴生配信、オリジナルドラマ制作、ファンイベントの開催など手広く手掛ける。
2025年に盛り上がったドラマ考察について、ペチは「仮面を被った武装集団が出てくる『放送局占拠』（日本テレビ系）じゃないかな」と挙げ、サクは「『放送局占拠』は“素顔が誰なのか”という考察が盛り上がるミステリーだったんですよ。だから、普段僕らのチャンネルの視聴者層は30〜40代なんですけど、『放送局占拠』に関してはティーン層が一緒に考察を楽しんでくれて！」と振り返り、「『放送局占拠』は新たな考察ムーブメントを作った気がする」とコメント。
ペチは「いちばん的中率が高かったのは、やっぱり出演者のファンの方の考察。武装しているからあまり素顔が見えていないのに、『この時期はこういう髪型だった』『ここにほくろがあるから』ってどんどん正体を当てていくんですよ！着眼点がすごくてびっくりしました」と驚きを語った。ほかにも誌面では、考察ドラマの伏線の気づき方、話題作の共通点などについても語っている。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆6969b〜ろくろっ首〜「新たな考察ムーブメントを作った」作品明かす
◆ミセス大森元貴が表紙登場「モデルプレスカウントダウンマガジン」
