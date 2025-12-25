人気な理由に納得、、！【GU】週7で使いたい♡「高見えプチプラバッグ」

大人コーデの相棒にするバッグは、プチプラでも上品なデザインを選びたいところ。レザー調やスエード調など高級感のあるバッグを取り入れると、毎日の気分も上がりそうです。【GU（ジーユー）】から登場している「高見えバッグ」にも大人気のアイテムがあるのだとか。2,000円台のお手頃価格ながら、リッチなムードを醸す素材感と実用性の高さが魅力。ぜひ売り切れ前にゲットして。

A4サイズ対応！ スタイリッシュなワンハンドルバッグ

【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）

シンプルでスタイリッシュなデザインのワンハンドルバッグ。レザー調素材が高見えを後押しします。公式サイトによると「A4サイズが入る収納力」とのことで、デザインだけではなく実用性も高そう。ベルトの長さを調節できるため、肩掛けと斜め掛けの2WAYで使えるのが嬉しいポイント。ベルト調整部分にはメタル調のループが付いているから、キーホルダーやチャームを付けたアレンジも可能。

大人っぽさと女性らしさを両立した丸みシルエット

【GU】「コクーンショルダーバッグ」\2,990（税込）

コロンと丸みのあるシルエットで、女性らしい雰囲気をまとえそうなショルダーバッグ。ブラックとダークブラウンにはシボ感のあるレザー調素材、キャメルブラウンにはスエード調の素材が使われており、どの色もプチプラとは思えない上品さを醸し出します。外側と内側に計4つのポケットがあるので、小物を整理して入れられます。楽に着脱できるバックル仕様やA4が入るサイズ感など、実用性も高そう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

