箱入りで高見え◎【シャトレーゼ】大人の集まりにはコレ♡「おしゃれ手土産」

大人だけで集まる日の手土産には、箱入りで高見えするようなものを選んでみては？【シャトレーゼ】ではパッケージもおしゃれな、シェアにぴったりの商品がラインナップ中。お菓子と共に会話も弾むかも。今回は和菓子・洋菓子からそれぞれ季節限定で登場している、イチオシの手土産をご紹介します。

ホクホク食感が楽しめそうな「茨城県産和栗の栗きんとん 6個入」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「手土産にしたら喜ばれそうだなと思いました」と語る、季節限定のこちら。シックなブラウンの箱にゴールドカラーを合わせた、おしゃれで高見え感のあるパッケージに入った栗きんとんです。6個入りでシェアにも向いています。栗のホクホクとした食感が楽しめて癒されるかも。手軽に食べやすいサイズ感も魅力的。

食べ比べができる！「マドレーヌオールドファッション 8個入（チョコ）」

2種類のマドレーヌが入った、食べ比べも楽しめそうなこちらも季節限定品。エレガントなパッケージがおしゃれで、箱入りの高見え感もあります。個包装の8個入りになっていて、みんなでシェアしたい手土産にもうってつけです。12個入りもあり、大人数で集まる時にはそちらがおすすめです。

writer：S.Hoshino