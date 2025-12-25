ジェイミー・リー・カーティス（67）が、ホリデーシーズンにあわせてインターネットとSNSから離れる「長めのデジタルデトックス」を行うと明かした。ジェイミーは、新作映画『エラ・マッケイ』のプレミアでE! ニュースの取材に応じ、年末はオンラインから距離を置いて過ごす予定であることを説明した。



【写真】美を保っているジェイミー・リー・カーティス

ジェイミーは「これから本当に長くて心地よいデジタルデトックスに入るの」「少しの間、インターネットもSNSも使わずに過ごすつもり」と話し、オフラインでの時間を楽しみにしている様子を見せた。また、オーストラリアで16歳未満の子どもを対象にしたSNS利用禁止措置が施行されたことにも触れ、「若者を守ろうとする取り組みは素晴らしい。110％支持しているし、自分も言うだけでなく実践しないとね」とコメントした。



さらに、SNSの利用目的について「仕事のため、そして他の人の活動を応援するためだけに使っている」と説明しつつ、「少し休む必要がある」と年末でいったん手放す決断をしたことを明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）