前身となる阪急軍から数え、来年で球団創設90周年を迎える阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜日掲載）

◇ ◇ ◇

森本といえば「口ヒゲにサングラス」がトレードマークだった。同時代のメジャーリーガー、レジー・ジャクソンを彷彿とさせるルックスだが、昭和の日本プロ野球では、唯一無二の存在だった。

「レジー・ジャクソンの影響なんかじゃないよ。ただ、個性を表現したいと思ってね」

現在はメジャーリーグ中継を見ることが日課のような森本だが、当時は衛星中継もない時代でメジャー関連の情報も乏しく、限られていた。

サングラスに関しては、当時も監督やコーチ、二軍の首脳陣などはすでに着用していたが、日本人の選手では初めてだ（1967年の日本シリーズにサングラスをかけて出場）。

「試合中にかけた選手は俺の他にはいなかったね。元々目が悪くて、視力は眼鏡をかけて1.2ぐらいだった。サングラスをかけ始めたのは、当時デーゲームが多かったからだよ」

デーゲームとナイトゲームでは、サングラスを使い分けていた。デーゲームでは茶色系統の色、ナイトゲームでは薄い黄色のものを着用していた。

口ヒゲを生やし出したのは、70年代に入ってから。

「口ヒゲは阪神の捕手・辻佳紀さん、あの人のほうが先だったけどね」

森本の阪急でのあだ名は「社長」だった。

「あれはクマ（大熊忠義、当時阪急の外野手）が言い出したんだよ。俺が口ヒゲを生やした風貌を見てからね（笑）」

リストバンドを着用したのも、森本が球界初だった。

「それ、よく知っているねえ。あれもデーゲーム対策なんだよ。汗止めのためにね。当時日本の野球界は誰も着けていなかった。野球用具メーカーも取り扱っていなかった。今の選手が着けているような縦幅の長いリストバンドじゃなくて、テニスの選手が着けていた既製品の縦幅の短いリストバンドを買って使っていたんだよ」

「縦幅の長いリストバンド」といえば、阪神タイガースの主砲・掛布雅之を思い出す野球ファンも多いだろう。そして現在では「リストバンドを初めて装着したのは掛布」というのが定説となっているが、掛布がリストバンドを着け始めたのは77年。当時掛布とアドバイザリースタッフ契約を結んでいたスポーツ用品メーカー・美津和タイガーの元社員によれば、「掛布から既製品の縦幅の短いリストバンドではなく、縦幅の長いリストバンドを作って欲しい、と要望があったので、既製品を製造していた都内のメーカーに外注し、特注品を作った」とのこと。

一方、森本は「何年かは覚えていないが、俺は既製品を阪急時代から使っていたよ」

森本が阪急に在籍していたのは76年まで。間違いなく森本が先である。阪急時代には、銀色のグラブを購入して使ったこともある。

また、当時スポーツ刈りが主流だったプロ野球界で、パーマをかけたのも森本が先駆者だった。70年代プロ野球の陰のファッションリーダーだったのかもしれない。

「アフロヘアに近いパンチパーマに、サングラス、口ヒゲ」――森本潔のアイコンというべきビジュアルはこうして完成したのである。

（中村素至／ノンフィクションライター）