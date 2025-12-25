²¤½£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¡×¡¡¹ß¤êÃí¤¤¤À¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î±«¡É¡Ä ¥¯¥é¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³åºÓ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËËèÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î±«¡É¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÏËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¡Ê4-0¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¸½ºß¡¢ËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ù¥Ë¡¼¥È¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Þ¥ê¥ó¤¬Âçµ¬ÌÏ²þ½¤Ãæ¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ë¤¢¤ë¥é¡¦¥«¥ë¥È¥¥¥Ï¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥é¡¦¥«¥ë¥È¥¥¥Ï¤Ç¤Ï½é¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤È¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ï¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¡×¡Ö¥é¡¦¥«¥ë¥È¥¥¥Ï¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î±«¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë