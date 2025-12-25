スピードワゴン井戸田とトラジャ松倉、絶景＆恐怖のアクティビティを体感「怖い怖い」「だいぶ怖いです！」
フジテレビは来年1月1日の夜に新春特番『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（後9：30〜深0：00）を放送する。
【写真】南米コロンビアの実態に迫った井上咲楽と中川安奈
『なるほど！ザ・ワールド』は1981年〜96年にレギュラー放送され、その後も特番化されてきた。2026年元日、6年ぶりに復活となり、世界の文化とナゾを発信してきた同番組がパワーアップする。番組MCは有吉弘行、指原莉乃が務める。さらに、総勢18組21人の豪華ゲスト陣がそろう。
井戸田潤（スピードワゴン）と松倉海斗（Travis Japan）が訪れたのは、高低差が激しく断崖絶壁に高層マンションがそびえ立つ中国・重慶。山岳地帯を切り開いて発展したこの街は、かつて“山城”と呼ばれ、自然の起伏と近代的な高層ビル群が複雑に絡み合う、世界でも類を見ない超立体都市。ロケは、22階にある広場からスタートした。
また、唐辛子たっぷりの激辛料理や、とろとろ食感がクセになるナス料理など、重慶ならではの郷土料理も堪能。さらに、ビジネスの中心地・朝天門地区では、高さ250ｍからの絶景が味わえる天空ブランコ「スカイスウィング」、そしてさらに上空にある「スカイウォーク」に挑戦。「怖い怖い」「だいぶ怖いです！」と絶叫する二人に、まさかのハプニングが襲いかかる。
そのほか、世界最大の火鍋レストランとして「ギネス世界記録」にも認定されている火鍋専門店「枇杷園」を訪問。驚きのスケール感とともに、絶品火鍋料理や店内の様子をリポートする。“高さ”が日常になる街・重慶でしか味わえない、想像を超える衝撃体験を、ぜひその目で確かめていただきたい。
井上咲楽と中川安奈が、東京から約25時間かけて訪れたのは、南米・コロンビア共和国。今回の目的地は、“世界一人口密度が高い島”として知られるイスロテ島。そこで営まれる驚きの暮らしを徹底調査する。ロケ開始早々、幼少期をプエルトリコで過ごしたという中川が、流ちょうなスペイン語を披露。
さらに、中川は本番組の初代MC・楠田枝里子が親戚であることを明かし、番組との意外な縁にスタジオのメンバーも驚く。まず井上と中川は、コロンビアという国を知るため、世界文化遺産にも登録されているカルタヘナ旧市街地を散策。さらに、世界最小の火山のひとつとして知られる「トトゥモ火山」では、深さが約2300ｍあるとも言われる、体が浮いて沈まないという謎の温泉を体験する。「浮いてるー！底がないのに、絶対に沈まない！」と井上が声を上げ、中川も「不思議な感覚。普通の水と違う」と大興奮。一体、どんな秘密が隠されているのか。
その後、ついに目的地・イスロテ島へ。二人は一泊二日のホームステイを行い、密集する家々、限られたスペースでの生活、独自のインフラ事情など、人口密度世界一の島ならではのリアルな日常を、自分たちの目線でリポートする。島で唯一の人気観光スポットである水族館では、なんと野生のサメやウミガメが放し飼いに。しかも、その中を自由に泳げるという。井上と中川も実際に水中へ入ってみるが…。知られざる文化、温かな人々、そして過密の中で育まれた知恵。人口密度世界一の島で見つけた、濃厚な暮らしの物語に注目だ。
【写真】南米コロンビアの実態に迫った井上咲楽と中川安奈
『なるほど！ザ・ワールド』は1981年〜96年にレギュラー放送され、その後も特番化されてきた。2026年元日、6年ぶりに復活となり、世界の文化とナゾを発信してきた同番組がパワーアップする。番組MCは有吉弘行、指原莉乃が務める。さらに、総勢18組21人の豪華ゲスト陣がそろう。
また、唐辛子たっぷりの激辛料理や、とろとろ食感がクセになるナス料理など、重慶ならではの郷土料理も堪能。さらに、ビジネスの中心地・朝天門地区では、高さ250ｍからの絶景が味わえる天空ブランコ「スカイスウィング」、そしてさらに上空にある「スカイウォーク」に挑戦。「怖い怖い」「だいぶ怖いです！」と絶叫する二人に、まさかのハプニングが襲いかかる。
そのほか、世界最大の火鍋レストランとして「ギネス世界記録」にも認定されている火鍋専門店「枇杷園」を訪問。驚きのスケール感とともに、絶品火鍋料理や店内の様子をリポートする。“高さ”が日常になる街・重慶でしか味わえない、想像を超える衝撃体験を、ぜひその目で確かめていただきたい。
井上咲楽と中川安奈が、東京から約25時間かけて訪れたのは、南米・コロンビア共和国。今回の目的地は、“世界一人口密度が高い島”として知られるイスロテ島。そこで営まれる驚きの暮らしを徹底調査する。ロケ開始早々、幼少期をプエルトリコで過ごしたという中川が、流ちょうなスペイン語を披露。
さらに、中川は本番組の初代MC・楠田枝里子が親戚であることを明かし、番組との意外な縁にスタジオのメンバーも驚く。まず井上と中川は、コロンビアという国を知るため、世界文化遺産にも登録されているカルタヘナ旧市街地を散策。さらに、世界最小の火山のひとつとして知られる「トトゥモ火山」では、深さが約2300ｍあるとも言われる、体が浮いて沈まないという謎の温泉を体験する。「浮いてるー！底がないのに、絶対に沈まない！」と井上が声を上げ、中川も「不思議な感覚。普通の水と違う」と大興奮。一体、どんな秘密が隠されているのか。
その後、ついに目的地・イスロテ島へ。二人は一泊二日のホームステイを行い、密集する家々、限られたスペースでの生活、独自のインフラ事情など、人口密度世界一の島ならではのリアルな日常を、自分たちの目線でリポートする。島で唯一の人気観光スポットである水族館では、なんと野生のサメやウミガメが放し飼いに。しかも、その中を自由に泳げるという。井上と中川も実際に水中へ入ってみるが…。知られざる文化、温かな人々、そして過密の中で育まれた知恵。人口密度世界一の島で見つけた、濃厚な暮らしの物語に注目だ。