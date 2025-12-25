『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、最終面接で受かるサインについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「うちの会社から内定が出たら就活をやめる？」

就活や転職の最終面接を受けていると「これって受かってるのかな？」と気になりますよね。

面接官の反応が良かった気がするとか、雑談が長かったとか、面接時間が予定より伸びたとか。こうした話はよく聞きますが、正直なところ決定打にはなりません。

僕がこれまで数えきれないほど就活相談を受けてきて、そして自分自身も内定をもらった経験から断言できる最終面接で受かるサインのダントツ1位があります。

それは、「うちの会社から内定が出たら就活をやめる？」という質問です。

こういった質問を本気で、しかも入念に聞かれるんですよね。

最終面接の役割の1つは入社の本気度を確かめること

この質問が出る時点で、能力やスキル、人柄や相性といった評価はほぼ終わっています。

最終面接まで進んでいる時点で「この人は仕事ができそうか」「一緒に働けそうか」という判断はすでに社内で共有されているケースがほとんどです。

最終面接で企業が一番気にしているのは、実は内定を出したあと辞退されないかという点。

最終面接は選考というよりも最終確認に近いフェーズなので、ここでは合否を分ける質問というより「本当に入社してくれるかどうか」を確かめる質問が増えていきます。

そのため「うちが第一志望ですか？」「内定が出たら他社はどうしますか？」「もし今日内定を出したら、いつまでに返事をもらえますか？」といったように、聞き方を変えながら本気度を探ってきます。

これを何度も聞かれる場合、企業側はすでに「採りたい」という前提で話を進めている可能性が高いと考えていいでしょう。

逆に言えば、この質問が一切出なかった場合は注意が必要です。評価が拮抗している、もしくは他に強い候補者がいるケースでは、本気度確認の質問自体が出ないこともあります。

だからこそ「志望度を聞かれた＝落ちたかも」と不安になる必要はまったくありません。

もしこの質問をされたら、変に駆け引きをする必要もありません。

企業が見ているのは論理的な答えよりも温度感です。迷っているなら迷っていると正直に伝えつつ、なぜその迷いがあるのかを言語化できた方が評価されるんですよね。

少なくとも、この質問が出た時点で、あなたはすでに最終候補の一人である可能性が高いということだけは覚えておいてくださいね。

