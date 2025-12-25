¡Ö¤Ê¤¼¥¤¥ó¥É¿Í¤Ï¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¾×·â¤ÎÍýÍ³¡É
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¶õµ¤¤è¤ê¤âÍø±×¤ò¼è¤ë¥¤¥ó¥É¿Í
ÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±¼ÁÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¥³¥ß¥Ë¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ä¤êÊý¤â¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·èÄê¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¥¤¥ó¥É¤Ç»Å»ö¤äÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ¤È²áÌ©¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ä¶õµ¤¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¶ñÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¸½À¤Íø±×¤ä¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¶¥Áè´Ä¶¤¬¥¤¥ó¥ÉÌ±¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤ÏÆ±¼ÁÀ¤Î°µÎÏ¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¼þ°Ï¤Î¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¶¯À©ÎÏ¡×¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤
¤Á¤Ê¤ß¤Ë½¸ÃÄ¤ÎÆ±¼ÁÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·Ð±ÄÁÈ¿¥ÏÀ¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼ÁÀ¤Î°µÎÏ¤Ï¡¢¡¶¯À©Åª¡¢¢ÌÏÊïÅª¡¢£µ¬ÈÏÅª¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î°µÎÏ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÍè¡¢ÁÈ¿¥¤¬¸ß¤¤¤Ë»÷ÄÌ¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍýÏÀ¤À¤¬¡¢¼Ò²ñÍý²ò¤ÎÊä½õÅª¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¼Ò²ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤Î¼¨º¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
Ë¡Î§¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¡Ö¶¯À©ÎÏ¡×¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¡¹¤ËÀ¯ºö¤äË¡Î§¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¹Âç¤Ê¹ñÅÚ¤È°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤È¿ÍÌ±¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åý°ìÅª¤Ê»Üºö¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡¶¯À©Åª°µÎÏ¤ÎÎÏ¤äÈÏ°Ï¤Ï¼«Á³¤È¼å¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É´ë¶È¤¬Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È»Ø¼¨¤¹¤ëºÝ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£
¢ÌÏÊïÅª°µÎÏ¤È¤Ï¡¢¡Ö³§¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¹çÍýÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡È³§¡É¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤¬Èó¾ï¤ËÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤â»Ñ¤«¤¿¤Á¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â°ã¤¦¿Í¡¹¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡È³§¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡È³§¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²È¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤·¤Æ¡È³§¡É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
£µ¬ÈÏÅª°µÎÏ¤È¤Ï¡¢¿¦¶È¿Í¡¦ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤¹¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¶È¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¿ÍÁ´ÈÌ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¿¦¶Èµ¬ÈÏ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤á¡×¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¸ú¤«¤Ê¤¤¥ï¥±
¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¼Ò²ñ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¡Ö¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤á¡×¤È¤¤¤¦¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÆ±¼ÁÀ¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤è¤êÆ±¼ÁÀ¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹çÍýÀ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê½¸ÃÄ¤Î¶¦ÄÌ²ò¤òÃµ¤¹ÅØÎÏ¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ì½Ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¯¤á¤ëÀ¤³¦¤È¿Í¡¹¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¬À¤³¦¤Ë14²¯¿Í¤âÍª¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¸½¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Á²½¤Î°µÎÏ¤¬¾¯¤·¼å¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦Ä´À°¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë