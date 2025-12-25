サックス奏者・上野耕平（33）が24日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。

文書を投稿し、「いつも応援してくださる音楽愛溢れる皆様へ。プライベートなことで大変恐縮ですが、私上野耕平は結婚したことをここにご報告させていただきます」と結婚を報告した。

お相手については「とってもまっすぐで優しい心の持ち主で、天使のような笑顔でまわりを明るく照らしてくれる、本当に本当に素敵な方です」と明かした。

「出会った時から、彼女のその笑顔をずっと見ながら一緒に歳を取っていきたいと思わせてくれました。私大変幸せです。少し惚気ました。ごめんなさい」とつづった。

「これからも素晴らしい音楽を皆さんとシェアしながら、人生を歩んでいきたいと思っております。以上、大変恐縮ながらプライベートなご報告でした」と記した。

上野は2011年、日本管打楽器コンクール サクソフォーン部門で史上最年少で第1位となるなど、数々の賞を受賞。2014年、「アドルフに告ぐ」（日本コロムビア）でCDデビュー。鉄道が大好きなことでも有名で、鉄道をテーマにしたテレビ番組にも出演したこともある。