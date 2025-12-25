クリストファー・ノーラン最新作『オデュッセイア』特報＆ビジュアル解禁、2026年日本公開
クリストファー・ノーラン監督の最新作となる神話的アクション超大作『オデュッセイア』（原題：The Odyssey）の初公開となる特報映像とビジュアルが解禁された。
【動画】映画『オデュッセイア』特報映像
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスの叙事詩が原作。西洋文学の原点とも言われるこの英雄譚を、最新のIMAXの技術を用い、世界各地で撮影を敢行して映像化。2026年に日本公開されることが決定している。
物語の主人公オデュッセウスは、トロイア戦争終結後、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし、彼の前には、荒れ狂う海、怪物、そして神々の介入など容赦ない試練が立ちはだかり――数々の過酷な試練に立ち向かいながら、10年にも及ぶ壮大な旅と冒険が描かれる。
キャストには、マット・デイモンをはじめ、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンといったハリウッド屈指のオールスターが集結。製作は、『オッペンハイマー』などでアカデミー賞を受賞したエマ・トーマスと、ノーラン監督が率いる制作会社シンコピーが手がけ、エグゼクティブプロデューサーはトーマス・ヘイスリップが務める。
【動画】映画『オデュッセイア』特報映像
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスの叙事詩が原作。西洋文学の原点とも言われるこの英雄譚を、最新のIMAXの技術を用い、世界各地で撮影を敢行して映像化。2026年に日本公開されることが決定している。
物語の主人公オデュッセウスは、トロイア戦争終結後、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし、彼の前には、荒れ狂う海、怪物、そして神々の介入など容赦ない試練が立ちはだかり――数々の過酷な試練に立ち向かいながら、10年にも及ぶ壮大な旅と冒険が描かれる。