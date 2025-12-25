可憐なのに色っぽい…LE SSERAFIM・チェウォン、だぼっとニットから“白肌”ちらり「大優勝」【PHOTO】

LE SSERAFIMのチェウォンがキュートなビジュアルを披露し、ファンの心を射止めた。

【写真】直視できない…チェウォン、無防備な胸元

チェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのレーストップスに大きめのニットカーディガンを羽織ったチェウォンの姿が収められている。ワンショルダーのトップスからのぞく白い肌や美しいデコルテラインが、可憐さの中にほのかな大人の雰囲気を添えている。

また別の写真では、IVEのリズとの2ショットが公開された。チェウォンは12月19日に開催された「2025 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA」でリズとのコラボレーションステージを披露した。

投稿を見たファンからは、「天使すぎる」「大優勝」「理想の女の子」「眼福2ショット」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、12月25日に「2025 SBS歌謡大祭典」、28日に日本の年末音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」、31日に「2025 MBC歌謡大祭典」に出演し、ファンとともに年末を過ごす。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。