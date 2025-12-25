ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÊÌ³Ê¡É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢MLB¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤âÅê¼ê¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤Ï¡©
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌ´¡×¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¡¢ÂçÃÀ¥Ó¥¥ËSHOT
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜ¤ÎNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥Ó¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÂÐ¿ô¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤Ï¡©
2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï10¿Í¤Ë¾å¤ë¡£
¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÊÌ³Ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡¢Àé²ìÞæÂç¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìî¼ê¤Ç¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈµÈÅÄÀµ¾°¤¬¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë32ËÜÎÝÂÇ103ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢NPBÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦Â¼¾å½¡Î´¤¬¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯3400Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤À¡£
ÎëÌÚ¤ÈµÈÅÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³°Ìî¼ê¤Ç¡¢Â¼¾å¤Ï¥µ¡¼¥É¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¼é¤ë¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ìî¼ê¤ÏÊªÂ¤ê¤º¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤Ï¡Ö²õÌÇÅª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾õ¶·¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÆâÌî¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀ®¸ùÎã¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Û¤ÎÎã¤À¡£ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê»ö¼Â¾å¤Î¶¯À©°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤Ë¤Ï¹¶·â·¿¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢KBO¥ê¡¼¥°½Ð¿ÈÌî¼ê¤Ç¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤À¡£ËÜ¿¦¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤À¤¬¥»¥«¥ó¥É¤â¤³¤Ê¤·¡¢¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¼é¤ì¤ëËüÇ½·¿¤À¡£¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢½Ð¿ÈÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÂÇÎ¨2³äÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢20ËÜÎÝÂÇ¶á¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï38ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬Â³¤¯¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨0.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢13ÅðÎÝ¡¢OPS0.699¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯Áí³Û1500Ëü¥É¥ëÊÝ¾Ú¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¥·¥ç¡¼¥È¤È¥µ¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¡¢¥»¥«¥ó¥É¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢KBO¥ê¡¼¥°½Ð¿È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥»¥«¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ò¤¦¤é¤ä¤àÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô¤Î¾å¤Ç¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤âÆüËÜ¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£KBO¥ê¡¼¥°·ÐÍ³¤Ç¤â¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·ÀÌó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢KBO¥ê¡¼¥°¼«ÂÎ¤Ç´õ¾¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢³¤³°¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
Ìîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¿Í¿ô¤¬¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¤¬Í¥°Ì¤ò¼¨¤¹Ê¬Ìî¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤é¤ä¤ß¹ç¤¦¹½¿Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤À¡£