歌の「上手い・下手」の二元論を拒否…斉藤由貴「珍しいボーカリスト」としての妖しい魅力

2026年に還暦を迎える歌手・女優の斉藤由貴。『卒業』『悲しみよこんにちは』など数々のヒット曲を持つ彼女は今年デビュー40周年を記念してセルフカバーアルバムを発売した。人を惹きつけてやまない斉藤由貴の魅力について、前編記事『還暦を迎えるのに「あの斉藤由貴」のまんま…演技と歌唱に感じる「無垢がゆえの妖気」』より続けて論じる。

セルフカバーの『卒業』を聴くと

ここで突然だが、私は「セルフカバー」が得意ではない。

名前は挙げないが、セルフカバー好きの音楽家というのが何人かいる。簡素で貧弱で、でも初期衝動に溢れていた楽曲を、その後身に付けた技量と技術を駆使して、音楽的に「充実」した作りに仕上げるセルフカバー。

元々のバージョンに比べて、ゴテゴテしたぜい肉が付いた感じがして、苦手なのだ。芸人・ちゃらんぽらん冨好風にいえば「いらんことせんでええねん」と思ってしまう。

なので、斉藤由貴の歌手デビュー40周年を記念して今年発売されたセルフカバーアルバム『水響曲 第二楽章』を聴くときも、若干身構えたのだ。あの普通感ボーカリストが、熟練感ボーカリストになってはしないかと。

しかし、である。予想は見事に裏切られた。あの頃のままの斉藤由貴、というか、あの頃よりも斉藤由貴になっているではないか。

特にグッときたのは、あの『卒業』である。驚くべきことに、演奏はオリジナル版よりもかなり簡素で、キーもテンポも変わらず、印象的なイントロもばっちり残っている。

そしてバックには「大妻中野高等学校合唱部」によるコーラス。県立高校（大妻中野は私立だが）のいち高校生が、卒業式の日に音楽室で歌っているような仕立てになっているのだ。40年前のままに――。

そして例のボーカルもそのまんまあのまんま、クリアに録音されている。つまり斉藤由貴がより斉藤由貴に、『卒業』がより『卒業』になっていたのだ。

これはデビュー時からの音楽面でのパートナーであり、このアルバムのプロデューサーでもある武部聡志の確かな手腕によるものだろう。いい買い物をした。

松本さんから、私にいただいた「私だけの宝物」

そして「2025年の斉藤由貴」について、もう一件。9月に開催された「松本隆 作詞活動55周年記念」のトリビュートコンサート「風街ぽえてぃっく」の「第一夜：風編」で『卒業』を歌う前のMCが、何というか――すごかったのだ。

そもそも話し始める前から、斉藤由貴が、より斉藤由貴になっていた。リスペクトする松本隆のトリビュートということで、何だか感極まっているのようなのだ。漂っていたのは、そう「無垢がゆえの妖気」だ。

そしてまずは「風街ぽえてぃっく」のコンセプト自体に噛み付く。以下WOWOWでの放送分から書き起こし。

――今回の「風街ぽえてぃっく」のコンセプトが「歌い継ぐ」ということですけれども、本当に正直に言うと、何だか複雑な気持ちです。次の方に歌ってほしいという気持ちよりも、どちらかというと、何だか切ない気持ちになります。なぜなら、この曲は、私にとっては、松本さんから、私にいただいた「私だけの宝物」という気持ちが少しあるからです。少し。ちょっと……あの……遠慮深げに言ってしまいましたが……「私だけの宝物」だという気持ちが強いのですね。

文字面だけ読むと、一種のネタトークのように思えるかもしれないが、感極まったたどたどしい口調で、最後は明らかに泣きそうになっているので、正直笑えない。妖気と本気まみれのMC。いやぁ、ドキドキした。

歌が上手い、下手の二元論を「拒否」

では、ボーカリスト・斉藤由貴とは一体何だったのか。まず耳を傾けるべきは、彼女の音楽パートナー＝武部聡志の言葉だろう。彼の斉藤由貴ボーカル論は、ある意味で私よりも厳しく、ある意味で私より褒めている。そして分かりやすい。彼の著書『ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか』（集英社新書）より。

――彼女の歌声は頼りなく聴こえるかもしれません。僕が“究極の不安定”とよく表現するように、歌い手としては安定性に欠けています。ピッチもリズムも不安定で、世間の人たちが“うまい"と考えるボーカリスト像とはだいぶかけ離れている。ところが彼女の歌には、不安定だからこそ出せる表情があるんです。（中略）彼女の歌は、リズムにはまっていなかったり、音程に届いていなかったり、声がかすれてしまっていたりすることで魅力的に響きます。他の人には出せない表情が、そこに表れるんです。それは唯一無二のオリジナリティーですよね。

これを読んで私は、音楽ファンの間に広く定着している「歌が上手い」信仰のことを思い浮かべる。あまたいるボーカリストを、極めて二元論「歌が上手い⇔歌が下手」に粗雑なパキッと分けて満足する教義。

そして前者「歌が上手い」は、「音程（ピッチ）とリズムをキープしつつ、圧倒的な声量で、ビブラートをガンガン効かせて、これでもかこれでもかとテクニックをみなぎらせる」ことを指す教義。

具体的にいえば毎年、紅白の後半に並び立つ、ああいう歌唱法だ。もちろんそれは、ありがちなセルフカバーに詰め込まれるもの。

斉藤由貴は、そんなのを積極的に拒否したのではないか。

ビクターエンタテインメントの公式サイトにある「2024.02.22 斉藤由貴 Streaming Live with 武部聡志 水響曲『春』：ライブレポート」という記事には「正直言っていいですか。よくこれで歌手やってるなぁといつも思っています」という彼女の発言が載っている。そして、こうも言っている。

――「完璧な歌を届けるのではなく、私の武器はたぶん“魂を込める”ことでした」。

ナンシー関に辛辣に書かれても…

ここで私は思うのだ――斉藤由貴は、自嘲しながらも、ありがちな「完璧な歌」を超えた、自らのボーカルが発する「唯一無二のオリジナリティー」をちゃんと自覚しているのではないか。そしてそれが人間・斉藤由貴としての「普通魂」「無垢魂」を込めるという「武器」によって完成することも。

という斉藤由貴ボーカルの意味・価値は、日本の狭量な音楽業界の中で小さくないと思う。なぜなら私含めた同世代が、あれから40年間、時代にくるくると翻弄されながら、あの頃の自分が備えていた「普通魂」「無垢魂」など、とうに忘れてしまったのだから。

そりゃあ私だって、ボーカリスト単体として比べれば、斉藤由貴よりもカレン・カーペンターや美空ひばりを迷わず選ぶ。

でも、こういうボーカリストが1人ぐらいいてもいいだろう。そう思いながら、『MAY』と並んで2025年版の『卒業』が、これからも私のプレイリストに入り続けている気がするのだ。

1993年、ナンシー関は、斉藤由貴についてこう書いた。

――斉藤由貴の目のイキ方はそうゆう職業病のレベルではなく、もっと大変なものだ。何つったらいいのか、自己を過剰に認識するあまりに、とでも言おうか。（中略）ま、とにかく斉藤由貴は変だ。変でいいなら構わないが、もし戻りたいのなら、まず詩を書くことを控えてみてはどうか。自分を見つめる時間を減らすといいと思う（『ナンシー関の耳大全77 ザ・ベスト・オブ「小耳にはさもう」1993-2002』-朝日文庫-収録）

ここまで辛辣に書かれながらも、斉藤由貴は、詩を書いていたのだと思う。自分を見つめる時間を減らさなかったのだと思う。

その結果生まれた、とても珍しい歌がここにある。とても珍しい歌い手がここにいる。

