ID. GTIコンセプトを日本初公開

フォルクスワーゲン・ジャパンは2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催の『東京オートサロン2026』の出展概要を発表した。

今回の出展における最大のトピックは、2023年9月にミュンヘンモーターショー（IAAモビリティ）にて世界初公開された『ID. GTIコンセプト』の日本初披露である。



東京オートサロン2026フォルクスワーゲンブース（イメージ）。 フォルクスワーゲン・ジャパン

このモデルは、GTI誕生50周年という記念すべき年に、その伝統的なDNAを電気自動車の時代へと引き継ぐ役割を担っている。

運転の楽しさと日常的な実用性の融合というGTIのテーマを守りつつ、持続可能性と調和させた未来への新たな解釈がなされた1台だ。

ブースでは、このエモーショナルなコンセプトモデルが国内で初めてベールを脱ぐこととなる。

そのほか、『東京オートサロン2025』でデビューした、ゴルフのハイパフォーマンスバージョン『ゴルフR』にブラックカラーの専用アイテムや特別装備を装着した『ゴルフRブラックエディション』と、『タイプ2 “ワーゲンバス”』の現代的解釈として登場したBEVミニバン『ID.バズ』も展示される。

フォルクスワーゲンブースでは、アンケートにに答えることでその場で『フォルクスワーゲン・オリジナルトートバッグ』をプレゼントするほか、ドイツ・フォルクスワーゲン・アカデミー公認トレーナーによるトークショーなどを実施する。

さらに、来場者全員に今後のGTIやID.バズの情報を詰め込んだ小冊子をプレゼントする予定だ。