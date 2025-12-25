Uchanプロデュース級♡カラコンLemieu新色で叶えるうるちゅる瞳

ナチュラルなのに印象的な瞳を叶えたい。そんな想いに応えるカラーコンタクトレンズブランド「Lemieu(ルミュー)」から、新色4色が2025年12月24日(水)に登場します。光と影を味方にした立体レイヤーデザインで、“うるみツヤ感”と個性を両立。美容系韓国YouTuberのUchanが発信するトレンド感ともリンクする、毎日のメイクに自然になじむ最旬カラコンは、いつもの自分をさりげなくアップデートしてくれます♡

光を閉じ込めた新色4カラー

今回追加されるのは、瞳にハイライトを仕込んだような新色4色。

・Misty Ice(ミスティアイス)：エメラルドカラーが印象的な、神秘的な両端ハイライトレンズ

・Clear Gel Glow(クリアジェルグロウ)：光のしずくを閉じ込めたような透明感レンズ

・Silhouette Mirror(シルエットミラー)：グレーベースの鏡面反射が美しいナチュラルハイライト

・Fondue Ring(フォンデュリング)：ちゅるんとした質感で甘さも上品さも演出できるツヤ感レンズ

すべてDIA14.2mm、着色直径13.2mm、BC8.6mmで、自然なサイズ感が魅力です。

OTEGALUNで楽しむ冬の指先♡初のマグネットカラーが登場

毎日使いやすい高スペック設計

Lemieuは1日使い捨てタイプで、1箱10枚入り。販売名はパズジェニック1day/ハイジェニック1dayUV、高度管理医療機器として承認されています。

新色には保湿成分MPCポリマーを配合し、長時間でも快適な装用感を実現。

UVカット機能付きで、含水率は38.0%/38.5%。度数は±0.00(度なし)から-10.00まで幅広く対応し、日常使いから特別な日まで活躍します。メーカー希望小売価格は1箱1,550円(税抜)です。

Uchan発信の今っぽさを瞳に

メイクやファッション、韓国カルチャーを発信するUchanの感性とも相性抜群のLemieu。新色を含む全10色展開で、シーンや気分に合わせたカラコン選びが楽しめます。

販売はアイトルテ本店、Qoo10、SHOPLISTほかECサイトにて順次展開予定。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

自然なのに印象的な瞳へ

ひとクセあるのにナチュラル。Lemieuの新色カラコンは、光と影を重ねた繊細なデザインで、瞳そのものを美しく見せてくれます。Uchanが発信する今っぽさをさりげなく取り入れたい人にもぴったり♪

毎日のメイクを格上げする一本として、新色4色をぜひチェックしてみてください。