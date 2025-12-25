ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２４日、ロシアの侵略終結に向けた米国との協議で策定された２０項目の枠組み案を公表した。

ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」では、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の集団防衛に近い枠組みを提供することが盛り込まれた。領土の扱いでは複数案が示された。

枠組み案は、先に米フロリダ州で行われた米国との協議で策定したもので、米国が当初示した２８項目の和平案から絞り込まれた。

ウクライナ国営通信によると、ウクライナの「安全の保証」については、ＮＡＴＯ加盟国が攻撃された場合に同盟全体への攻撃とみなし防衛する北大西洋条約第５条のような保証を米欧やＮＡＴＯが提供する。ウクライナ軍の規模は８０万人に維持し、ウクライナが不可侵であるとロシアが法的に確認することを求めた。ロシアが再攻撃した場合、対露制裁の復活も掲げた。

ゼレンスキー氏が戒厳令下で行う用意があると表明した大統領選の時期は「できるだけ早く」とした。議会選と地方選挙も実施するとしている。

一方、領土に関し、〈１〉東・南部４州で前線を凍結し、国際部隊が監視する〈２〉ドンバス地方（東部ドネツク、ルハンスク両州）でウクライナ軍と露軍が相互に撤退して非武装地帯とし、「自由経済圏」をつくる――の２案が併記された。露側が占拠するザポリージャ原子力発電所の扱いも合意できていない。米国はウクライナと米国、ロシアの共同運営を提案しているが、ウクライナはロシアの関与に反対している。

「安全の保証」への米欧の関与に反対するロシアが、枠組み案を受け入れる見通しは立っていない。タス通信によると、露大統領報道官は２４日、「入手した情報に基づき、今後の立場を明確にする」と述べた。