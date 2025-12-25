今回は、見下していた女友達が、自分よりずっと幸せだったエピソードを紹介します。

「こんな外見じゃ、彼氏もいないだろうな」と思っていたけど…

「最近、会社で高校時代の友人と久々に再会したんです。友人は高校時代からふくよか体型でしたが、今もそれは変わらず。で、内心『こんな外見じゃ、彼氏もいないだろうな』と見下してしまいました。

しかしその後、この女友達が結婚していると知り、『え、既婚者なの……？』と驚きました。そして女友達の家にも遊びに行ったのですが、都内の高級住宅街にある豪邸で……。しかも旦那は優しそうですごく素敵な人で、なんと会社の経営者だとか。

都心とはいえ狭い賃貸アパート住まいだし、ダイエットを強要するモラハラでケチな彼氏のいる私に比べてずっと幸せそうで、言葉が出ませんでした」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ この女性の彼氏は、同じ会社のエリート先輩社員だそうですが、毎日のように「太ったら別れる」と脅されているのだそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。