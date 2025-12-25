¡ÖÅÄÃæ¾Âç 3/200¤Î¿¿¼Â¡×ºäËÜÍ¦¿Í¤È¤Îå«¡¢¡È2¿Í¤Î²¸»Õ¡É¤Î»Ù¤¨¡ÄÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°6»þ¡Á7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÅÄÃæ¾Âç 3/200¤Î¿¿¼Â¡×¤òÊüÁ÷¡£2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å10»þ¡Á11»þ BSÆü¥Æ¥ì¤ÇºÆÊüÁ÷¡£
9·î30Æü¤Ë»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡£ÂçµÏ¿Ã£À®¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ì©Ãå¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢°Î¶È¤Þ¤Ç¤Î3¤Ä¤Î¾¡Íø¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿¿¼Â¤È¤Ï¡£
¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×ºäËÜÍ¦¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À198¾¡ÌÜ¡¢2·³¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¤ÎÃÃÏ£¡¢¡È2¿Í¤Î²¸»Õ¡É¤Î»Ù¤¨¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿199¾¡ÌÜ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®Á´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À200¾¡ÌÜ¡ÄÌ©Ãå¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¶ìÇº¤ä³ëÆ£¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëËÜ²»¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿´¿´î¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡¡Ö1/200¡× 198¾¡ÌÜ ¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×ºäËÜÍ¦¿Í¤È¤Îå«
4·î3Æü¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¡¢¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢º£µ¨¤«¤éºÆ¤ÓÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¡£¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×¤È¤Ä¤«¤ó¤ÀÄÌ»»198¾¡ÌÜ¤Îµ°À×¡¢ºäËÜ¤È¤Îå«¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡¡Ö2/200¡× 199¾¡ÌÜ ¡È2¿Í¤Î²¸»Õ¡É¤Î»Ù¤¨
3¤«·î´Ö¤ËµÚ¤ó¤À2·³¤Ç¤ÎÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¡£ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ëÅÄÃæ¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡ Á°2·³´ÆÆÄ¤È¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸ ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡£·¬ÅÄ»á¤¬ÅÄÃæ¤ËÅÁ¤¨¤¿Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡¢µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤¬¶ì¤·¤àÅÄÃæ¤ËÅÁ¤¨¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡£¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦199¾¡ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡¡Ö3/200¡× 200¾¡ÌÜ ÂçµÏ¿Ã£À®¤ÎÉñÂæÎ¢
9·î30Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÅÐÈÄ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¢¥ß¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ¡¢µ¤Ç÷¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿ÂçÀª¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬·Ò¤¤¤À»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÃæ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÃ£¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£´¿´î¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛÆÉÇäµð¿Í·³
¡Ú¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÛÁá¸«º»¿¥