9月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成した巨人・田中将大

大記録達成までの歩み、知られざる裏側に日本テレビが密着

2024年オフに巨人に移籍し、偉業までの3つの勝利の裏側にあった真実とは･･･

「幼なじみ」坂本勇人とともにつかんだ198勝目、

2軍での3か月間の鍛錬、“2人の恩師”の支えで手にした199勝目、

仲間たちが思いをつなぎ全員でつかんだ200勝目、

密着カメラが捉えた苦悩や葛藤、明かされる本音、

そして、険しい道のりを経てたどり着いた歓喜の舞台裏に迫ります。



◆「1／200」 198勝目 「幼なじみ」坂本勇人との絆

4月3日の今シーズン初登板、サードを守るのは、小学生の時にバッテリーを組み、今季から再び同じユニホームを着ることになった坂本勇人。「幼なじみ」とつかんだ通算198勝目の軌跡、坂本勇人との絆に迫ります。

◆「2／200」 199勝目 “2人の恩師”の支え

3か月間に及んだ2軍での鍛錬の日々、再起をかける田中将大の支えとなったのが、桑田真澄 前2軍監督と、久保康生 巡回投手コーチ。桑田が田中に伝えた投手としての原点、久保が苦しむ田中に伝えた思いとは。「一番苦しかった」という199勝目までの歩みに迫ります。

◆「3／200」 200勝目 大記録達成の舞台裏

9月30日、今シーズン最後となる登板で、バッテリーを組んだ小林誠司、ミスをタイムリーで取り返した中山礼都、気迫のピッチングで守り切った大勢らリリーフ陣。仲間たちが繋いだ思い、そして、田中将大が明かした、支えてくれた人達への思いとは。歓喜の舞台裏に迫ります。



■番組情報

【番組名】

「田中将大 3／200の真実」



【放送日時】

■12月29日(月) 午前6時00分〜7時00分

地上波日本テレビ 関東地区ほか

■1月10日(土) 午後10時00分〜11時00分

BS日テレで再放送



【協力】読売巨人軍

【ナレーション】 早見沙織







