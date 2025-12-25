日米通算200勝までの裏側に密着したドキュメンタリー番組「田中将大 3/200の真実」12月29日(月)朝6時〜地上波日本テレビで放送
9月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成した巨人・田中将大
大記録達成までの歩み、知られざる裏側に日本テレビが密着
2024年オフに巨人に移籍し、偉業までの3つの勝利の裏側にあった真実とは･･･
「幼なじみ」坂本勇人とともにつかんだ198勝目、
2軍での3か月間の鍛錬、“2人の恩師”の支えで手にした199勝目、
仲間たちが思いをつなぎ全員でつかんだ200勝目、
密着カメラが捉えた苦悩や葛藤、明かされる本音、
そして、険しい道のりを経てたどり着いた歓喜の舞台裏に迫ります。
◆「1／200」 198勝目 「幼なじみ」坂本勇人との絆
4月3日の今シーズン初登板、サードを守るのは、小学生の時にバッテリーを組み、今季から再び同じユニホームを着ることになった坂本勇人。「幼なじみ」とつかんだ通算198勝目の軌跡、坂本勇人との絆に迫ります。
◆「2／200」 199勝目 “2人の恩師”の支え
3か月間に及んだ2軍での鍛錬の日々、再起をかける田中将大の支えとなったのが、桑田真澄 前2軍監督と、久保康生 巡回投手コーチ。桑田が田中に伝えた投手としての原点、久保が苦しむ田中に伝えた思いとは。「一番苦しかった」という199勝目までの歩みに迫ります。
◆「3／200」 200勝目 大記録達成の舞台裏
9月30日、今シーズン最後となる登板で、バッテリーを組んだ小林誠司、ミスをタイムリーで取り返した中山礼都、気迫のピッチングで守り切った大勢らリリーフ陣。仲間たちが繋いだ思い、そして、田中将大が明かした、支えてくれた人達への思いとは。歓喜の舞台裏に迫ります。
■番組情報
【番組名】
「田中将大 3／200の真実」
【放送日時】
■12月29日(月) 午前6時00分〜7時00分
地上波日本テレビ 関東地区ほか
■1月10日(土) 午後10時00分〜11時00分
BS日テレで再放送
【協力】読売巨人軍
【ナレーション】 早見沙織
