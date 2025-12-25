日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の5万490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
51904.77円 ボリンジャーバンド3σ
51270.24円 ボリンジャーバンド2σ
50635.72円 ボリンジャーバンド1σ
50490.00円 25日夜間取引終値
50344.10円 24日日経平均株価現物終値
50260.00円 5日移動平均
50001.20円 25日移動平均
49720.00円 一目均衡表・転換線
49600.00円 一目均衡表・基準線
49425.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49366.68円 ボリンジャーバンド-1σ
48732.16円 ボリンジャーバンド2σ
48503.47円 75日移動平均
48097.63円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42239.85円 200日移動平均
株探ニュース
