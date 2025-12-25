TOPIX先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント高の3415.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3487.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3449.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3415.50ポイント 25日夜間取引終値
3411.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
3409.80ポイント 5日移動平均
3407.37ポイント 24日TOPIX現物終値
3394.25ポイント 一目均衡表・転換線
3373.26ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3335.08ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3296.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
3271.19ポイント 75日移動平均
3268.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3258.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
3217.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2973.55ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3487.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3449.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3415.50ポイント 25日夜間取引終値
3411.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
3409.80ポイント 5日移動平均
3407.37ポイント 24日TOPIX現物終値
3394.25ポイント 一目均衡表・転換線
3373.26ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3335.08ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3296.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
3271.19ポイント 75日移動平均
3268.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3258.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
3217.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2973.55ポイント 200日移動平均
株探ニュース