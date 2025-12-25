　25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント高の3415.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3487.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3449.62ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3415.50ポイント　　25日夜間取引終値
3411.44ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3409.80ポイント　　5日移動平均
3407.37ポイント　　24日TOPIX現物終値
3394.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3373.26ポイント　　25日移動平均
3337.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3335.08ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3296.90ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3271.19ポイント　　75日移動平均
3268.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3258.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3217.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2973.55ポイント　　200日移動平均


株探ニュース