グロース先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の657ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
725.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.20ポイント 200日移動平均
712.96ポイント 75日移動平均
707.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
698.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
694.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
680.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
667.32ポイント 25日移動平均
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
663.46ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値
659.40ポイント 5日移動平均
657.00ポイント 25日夜間取引終値
653.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ
645.00ポイント 一目均衡表・転換線
640.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
626.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
