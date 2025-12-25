　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の657ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

725.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.20ポイント　　200日移動平均
712.96ポイント　　75日移動平均
707.98ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
698.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
694.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
680.87ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
667.32ポイント　　25日移動平均
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
663.46ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
659.40ポイント　　5日移動平均
657.00ポイント　　25日夜間取引終値
653.77ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
645.00ポイント　　一目均衡表・転換線
640.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
626.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


