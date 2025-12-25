『田中将大 3／200の真実』12.29放送 日米通算200勝までの裏側に密着
巨人・田中将大に密着したドキュメンタリー番組『田中将大 3／200の真実』（日本テレビ系）が、12月29日6時より放送。9月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成するまでの軌跡と、その舞台裏に迫る。
【写真】田中将大、満面の笑みを見せた歓喜の瞬間
2024年オフに巨人へ移籍し、偉業達成まで残された3つの勝利。その裏側にあった真実とは――。「幼なじみ」坂本勇人とともにつかんだ198勝目、2軍での3ヵ月間に及ぶ鍛錬と、“2人の恩師”の支えによって手にした199勝目、仲間たちが思いをつなぎ、全員でつかみ取った200勝目。密着カメラが捉えた苦悩や葛藤、明かされる本音、そして険しい道のりの末にたどり着いた歓喜の舞台裏に迫る。
■「1／200」198勝目 「幼なじみ」坂本勇人との絆
4月3日の今シーズン初登板。三塁を守るのは、小学生の頃にバッテリーを組み、今季から再び同じユニホームを着ることになった坂本勇人だ。「幼なじみ」とともにつかんだ通算198勝目までの軌跡と、坂本勇人との絆に迫る。
■「2／200」199勝目 “2人の恩師”の支え
3ヵ月間に及んだ2軍での鍛錬の日々。再起をかける田中将大を支えたのが、桑田真澄前2軍監督と久保康生巡回投手コーチだった。桑田が田中に伝えた投手としての原点、久保が苦しむ田中に託した思いとは何だったのか。「一番苦しかった」という199勝目までの歩みに迫る。
■「3／200」200勝目 大記録達成の舞台裏
9月30日、今シーズン最後の登板でバッテリーを組んだ小林誠司、ミスをタイムリーで取り返した中山礼都、気迫のピッチングで守り切った大勢らリリーフ陣。仲間たちがつないだ思いと、田中将大が明かした支えてくれた人々への感謝とは何か。歓喜に沸いた大記録達成の舞台裏に迫る。
『田中将大 3／200の真実』は、日本テレビ系にて2025年12月29日6時放送、BS日テレにて2026年1月10日10時再放送。
