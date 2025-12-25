Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2、本予告＆新たなBoysメンバーのプロフィールが解禁
Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2より、温かみあふれる予告映像とキーアートに加え、今回出演するBoysメンバーのプロフィールが解禁された。
本作は、日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー。シーズン1では、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”に男性を恋愛対象とする9名のBoysが集まり、コーヒートラックを運営しながら共同生活をしていくなかで恋愛、そしてかけがえのない友情が芽生え、多くの視聴者の心を捉えた。
シーズン2の“Green Room”は冬の北海道に場所を移し、美しい雪景色を舞台に10人のBoysが約2ヵ月間共同生活を送る。シーズン1に引き続き、ペパーミントのコーヒートラックをみんなで運営していくなかで、今回はどんなストーリーが紡がれるのか。
このたび解禁された予告映像では、北海道に集まり共同生活を送るBoysの様子が初めて公開された。まさかの再会から初めての恋愛、おなじみのリビングに集うシーン、ともに涙を流す姿などが切り取られ、かけがえのない時間を積み重ねていくBoys。純白の雪が、彼らが紡ぐ最高純度のストーリーをさらに輝かせる。予想外の展開に、MC陣も驚きの表情を見せる。シーズン2では、どのような名場面が生まれるのか。
シーズン1に引き続き、韓国のインディーズロックバンド・Glen Checkの「Dazed ＆ Confused」が主題歌として起用されるほか、「Bliss」「Waves」など、Glen Checkの複数の楽曲が挿入歌として加わる。そして、シーズン2のためにGlen Checkが歌詞を書き下ろした「Bloom」が、輝かしい春へと向かっていくBoysの姿をドラマチックに彩る。
あわせて、キーアートも解禁された。温かみを感じる“Green Room”に集まる8人のBoysの笑顔が印象的なアートとなっている。
さらに、今回出演するBoysのプロフィールも発表された。タイやペルーなど国際色豊かで年齢幅も20歳から40歳までと様々なバックグラウンドをもったBoys。彼らがゆっくりと恋と友情を育てながら成長していく姿を応援せずにはいられない。生涯忘れられない冬がいま、幕を開ける。最高純度の青春恋愛物語が再び見る人すべての心をじんわりと温める。今後の続報にも期待したい。
■メンバープロフィール（アルファベット順 ※年齢は収録開始時）
ボミ BOMI（23）
大学生／出身：東京都
憧れるのはピュアな恋愛。初恋人を探しにきた純朴大学生。
ヒロヤ HIROYA（29）
アートディレクター／出身：北海道
優しさあふれる気遣い屋。人付き合いを避けてきた自分を変えたい。
フーウェイ HUWEI（26）
大学院生／出身：タイ
タイ出身。複数の言語を操る文武両道の愛されキャラ。
イザヤ IZAYA（32）
IT企業営業／出身：東京都
誠実ゆえに厳しさも。求めるのは将来を真剣に考えるパートナー。
ジョウブ JOBU（26）
メーカーマーケティング／出身：大阪府
感情豊かですぐ顔に出る。恋愛に直向きなムードメーカー。
カズユキ KAZUYUKI（40）
通信系営業／出身：大阪府
15年付き合った恋人と別れたばかり。みんなの優しいお兄さん。
リュウキ RYUKI（20）
大学生／出身：大阪府
つらい過去を断ち切り、次の恋愛に進もうとするみんなの弟的存在。
ウィリアム WILLIAM（34）
IT企業PM／出身：ペルー
結婚を夢見るモテ男。過去の恋愛で傷つき、一歩が踏み出せない。
Netflix恋愛リアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2は、2026年1月13日より独占配信。
