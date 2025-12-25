¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤Ç¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿±Ç²èÂÎ¸³¡½¡½ÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡2026Ç¯¸ø³«¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢ÆÃÊó¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂèÆóÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤¬Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤ÈºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤àºÇÂ¿7ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë49²ó¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢18ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµð¾¢¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥á¥í¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ö»ö»í¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤ò¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆIMAX¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç±ÇÁü²½¡£¥®¥ê¥·¥ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÌó6¥õ·î¤«¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¿ÀÏÃÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤À¡£
¡¡¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤È¤Ï¡¢À¾ÍÎÊ¸³Ø¤Î¶â»úÅã¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¶ãÍ·»í¿Í¥Û¥á¥í¥¹¤Ë¤è¤ë±ÑÍº½ö»ö»í¡£¥È¥í¥¤¥¢ÀïÁè¸å¡¢±ÑÍº¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Ï°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬ÂÔ¤Ä¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¹Ó¤ì¶¸¤¦³¤¡¢²øÊª¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¿À¡¹¤Î²ðÆþ¤È¤¤¤¦¿ô¡¹¤Î»îÎý¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢±ä¤Ù10Ç¯¤ËÅÏ¤ëÁÔÂç¤ÊËÁ¸±Êª¸ì¡£
¡¡¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¿À¤ÎÎÎ°è¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ïµæ¶Ë¤ÎÂêºà¡¢¿ÀÏÃ¡á¿À¤ÎÀ¤³¦¡£¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î½ö»ö»í¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¥¤¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î±ÇÁü²½¤òÂ¾¤Î´ÆÆÄ¤Ø¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î±ÇÁü²½¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤Ç20Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¸À¤¨¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Ø¤Î¶½Ì£¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÅ·ºÍÀ¡¢¸¤µ¡¢ÆÈÁÏÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬±ÑÍº¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ò¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ÎºÊ¥Ú¥Í¥í¥Ú¤ò¡¢¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬Â©»Ò¥Æ¥ì¥Þ¥³¥¹¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¥ë¥Ô¥¿¡¦¥Ë¥ç¥ó¥´¡¢¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¤é¤¬½Ð±é¡£
¡¡À½ºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥¨¥Þ¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥·¥ó¥³¥Ô¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ø¥¤¥¹¥ê¥Ã¥×¡£
¡¡ÆÃÊó¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤Àï¤¤¤ò½ª¤¨¡Ä¤ï¤¬·³¤Îµ¢¶¿¤òÁË¤à¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ä¤Ç¤¹¤é¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²á¹ó¤ÊÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÌá¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Î°Ò¸·Éº¤¦¸å¤í»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Ï2026Ç¯¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤¬Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤ÈºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤àºÇÂ¿7ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë49²ó¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢18ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµð¾¢¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥á¥í¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ö»ö»í¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤ò¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆIMAX¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç±ÇÁü²½¡£¥®¥ê¥·¥ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÌó6¥õ·î¤«¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¿ÀÏÃÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤À¡£
¡¡¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¿À¤ÎÎÎ°è¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ïµæ¶Ë¤ÎÂêºà¡¢¿ÀÏÃ¡á¿À¤ÎÀ¤³¦¡£¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î½ö»ö»í¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¥¤¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î±ÇÁü²½¤òÂ¾¤Î´ÆÆÄ¤Ø¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î±ÇÁü²½¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤Ç20Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¸À¤¨¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Ø¤Î¶½Ì£¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÅ·ºÍÀ¡¢¸¤µ¡¢ÆÈÁÏÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬±ÑÍº¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ò¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ÎºÊ¥Ú¥Í¥í¥Ú¤ò¡¢¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬Â©»Ò¥Æ¥ì¥Þ¥³¥¹¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¥ë¥Ô¥¿¡¦¥Ë¥ç¥ó¥´¡¢¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¤é¤¬½Ð±é¡£
¡¡À½ºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥¨¥Þ¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥·¥ó¥³¥Ô¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ø¥¤¥¹¥ê¥Ã¥×¡£
¡¡ÆÃÊó¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤Àï¤¤¤ò½ª¤¨¡Ä¤ï¤¬·³¤Îµ¢¶¿¤òÁË¤à¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ä¤Ç¤¹¤é¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²á¹ó¤ÊÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÌá¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤Î°Ò¸·Éº¤¦¸å¤í»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Ï2026Ç¯¸ø³«¡£