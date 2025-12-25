サッと羽織ってサマ見え！【ハニーズ】40・50代が似合う♡「優秀カーデ」

なにを着ればいいかわからない……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【ハニーズ】とその一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の商品。今回は、ジャケットのようなクラシカルなデザインやブークレ素材とラメが目を引くデザインなど、サッと羽織るだけでサマになりそうな、おしゃれ見えを狙える「優秀カーデ」をご紹介します。

大人コーデを格上げできそうなサマ見えカーデ

【GLACIER lusso】「トッパーカーディガン」\4,980（税込）

ゆったりとしたシルエットと、ボタンなしのトッパーデザインが特徴。公式サイトによると「もちっとハリ感のあるダブルジャカード素材」で作られているとのこと。大きめのポケットもコーデにいいアクセントを与え、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。

オンオフ使えそうなクラシカルなデザイン

【GLACIER lusso】「金釦付クルーカーデ」\3,980（税込）

ノーカラージャケットのようなクラシカルなデザインが魅力。ゴールドカラーのボタンがキラリと光りリュクスなムードを演出しそう。なめらかな表面感のレーヨン混ハイゲージニットが上品な印象を与え、オンにもオフにも活躍しそうな優秀アイテム。腰にかかるくらいの着丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。

主役級に着映えるラメ入りブークレカーデ

【ハニーズ】「ブークレVネックカーデ」\3,480（税込）

毛足の長いブークレ素材とふわっと膨らむ袖が特徴。ラメもキラキラ煌めき、主役級の存在感を発揮しそう。一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそうなカーディガンは、「なに着よう？」そんなときも頼りになりそうな優秀アイテム。ヒップまで隠れる長めの着丈とシャープな印象を与えてくれそうなVネックで、体型カバーとスタイルアップの両立が狙えます。

マンネリ回避！ ミックス糸が華やぐVネックカーデ

【ハニーズ】「ミックスVネックカーデ」\3,980（税込）

ふわふわのフェザーヤーンと、カラフルなミックスカラーが目を引くカーディガン。ダークトーンになりがちな冬の装いがパッと華やかな印象に仕上がり、マンネリ回避にも効果的かも。ゆとりのあるシルエットとスッキリ着こなせそうな着丈で、華奢見えも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i