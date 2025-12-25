ニュース番組『ABEMA Morning』の森葉子アナウンサーが24日、番組内で「2025年のオンエアで密かにこだわっていたこと」について明かした。

【映像】「お疲れモードだわん」森アナ、渾身のVフリ（実際の映像）

「騒がしくてすみませんでした（笑）」森アナのこだわりとは？

森アナウンサーが「密かにこだわっていたこと」とは、同番組内のコーナー『にゃんですか？』のVTRフリだと明かした。

『にゃんですか？』とは、動物園や水族館、SNSで話題のかわいい動物たちを紹介するコーナー。森アナウンサーは動物紹介のVTR前に、その日の内容に合わせて猫の動きを真似したり、手でハートを作ってポーズをしたりと、“渾身のVフリ”を見せていた。

過去のVTRフリ映像を見た森アナウンサーは、以下のように振り返る。

「朝からテンション高めで声を張っていた。Vフリはこだわっていたものの、『毎回同じような感じになっていないかな』と不安だったが、過去映像を見ると少しずつ変わっていた。朝から騒がしくてすみませんでした（笑）」（森葉子アナウンサー）

（『ABEMA Morning』より）