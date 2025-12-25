高嶋ちさ子、家族のこと「隠すわけない」…理由にスタジオ爆笑
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が、24日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）に出演。家族のことを隠さない理由にスタジオが爆笑した。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
番組では、毎年恒例の「高嶋ちさ子ファミリーに密着SP」を放送。2025年に高嶋家で起きた10大ニュースを紹介した。その一つとして、未知子さんが家族グループLINEを退会した事件が取り上げられた。
あるスーパーで未知子さんとばったり出会い、買い物の内容について「怒られた笑」と言う一般人からのコメントをきっかけに、LINE上で弘之さんが「朝、話したら間違いなく未知子は、この方のおっしゃる通り、やっている」「困ったもんだね」と投稿すると、未知子さんが退会。このやり取りにSHELLYは「家族LINEの退会はありえるんだ！」と驚いた。
また放送作家・山田美保子が「みっちゃんのこと、こんなに全面に…。隠さないじゃないですか。だからすごくお母さまたちの励みにあるし、自分たちの家もスゴく変わったっていう話しを聞いて、高嶋ファミリースゴい」と称賛すると、ちさ子は「隠すわけないですよ」ときっぱり。続けて「みっちゃんをインスタにアップすると、1万人フォロワーが増える」とにやり。すかさず、MCの東野幸治が「やらしいねん！」とツッコミ、爆笑を起こした。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
番組では、毎年恒例の「高嶋ちさ子ファミリーに密着SP」を放送。2025年に高嶋家で起きた10大ニュースを紹介した。その一つとして、未知子さんが家族グループLINEを退会した事件が取り上げられた。
あるスーパーで未知子さんとばったり出会い、買い物の内容について「怒られた笑」と言う一般人からのコメントをきっかけに、LINE上で弘之さんが「朝、話したら間違いなく未知子は、この方のおっしゃる通り、やっている」「困ったもんだね」と投稿すると、未知子さんが退会。このやり取りにSHELLYは「家族LINEの退会はありえるんだ！」と驚いた。