俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。100円ショップの品物を使って妻・花音さんの店のためにクリスマスツリーを作成したことを報告した。

この日、川崎は「妻の店を手伝っていたら松居直美ちゃんに撮られました たまにせっせとお手伝いをしてます」と、花音さんの店を手伝っていることを明かした。

続けて「この間の稽古休みの日 朝から妻と出かけたついでに100均に行きクリスマスのオーナメントを作る為の買い出しに行きました」と報告。「そんなに何を買うの？とそわそわする妻」だったというが、その後「1人で2時間妻の店に閉じこもりせっせと作業をしました」とつづった。

作業の様子について「壁の角に養生テープを貼りフックにモールを引っ掛けて行きます」と説明し「最後に電飾を付けてクリスマスツリーが完成しました 全て100均品です」と完成したツリーの写真を公開した。

来店した客からは「凄いと褒められました」と明かし、花音さんからは「これがやりたかったのね？ありがとう」と感謝されたことを報告。「100均品でお礼まで言って貰えるなんて」と喜びをつづった。

最後に「子供の頃から図画工作が大好きでかなり集中して楽しめるんです」と明かし「皆さんもアイデアで素敵なクリスマスを作ってみてはいかがですか」と呼びかけ、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」