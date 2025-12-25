アイドルを超えた表現者・中森明菜 ヒット曲満載の伝説ライブをBS10プレミアムで放送【一部無料放送あり】
伝説的歌姫・中森明菜の圧巻のステージが、テレビで蘇る。ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、2026年に向けて音楽コンテンツを強化。その目玉として、中森明菜の歴代ライブ映像を集めたスペシャル放送が決定した。一部公演は無料放送となり、ファン必見の内容となっている。
【動画】プレミアムライブ：中森明菜スペシャル予告映像
放送されるのは、9年ぶりの全国ツアーとして大きな話題を呼んだ1997年のライブをはじめ、バラードに特化した2003年ツアー、ベストアルバムのリリースにあわせて行われた1995年のスペシャルライブ、そしてデビュー25周年を目前に控えた2006年ツアーファイナルまで、彼女のキャリアを彩る名ステージの数々。アイドルの枠を超えた“表現者・中森明菜”の真髄を存分に味わえるラインナップだ。
■東京国際フォーラムにて行われたライブの熱狂を収録
『Felicidad AKINA NAKAMORI LIVE '97』
放送日時：1月25日 後6：00〜
1997年、9年ぶりに開催された全国ツアーのファイナルとなった、6月の東京国際フォーラム公演を収録。ツアーに先駆けてリリースされたアルバム『SHAKER』の楽曲を中心に、1986年の名盤『CRIMSON』からの楽曲も披露。多彩な音楽性を“カクテル”のように融合させた、中森明菜ならではの世界観が堪能できる。
■バラードの神髄に迫る特別ツアー【無料放送】
『中森明菜 Akina Nakamori Live tour 2003〜I hope so〜』
放送日時：1月4日 前10：00／1月23日 前10：00／1月25日 後4：00
アルバム『I hope so』のリリースにあわせて2003年5月〜7月に21公演行われたライブツアーから、7月の東京国際フォーラム公演を放送。バラード曲を中心とした構成で、ストリングスの演奏と繊細かつ深みのある歌声をじっくりと堪能できる内容となっている。
■名曲が並ぶ1995年のスペシャルライブ
『中森明菜 TRUE LIVE』
放送日時：1月4日 正午／【無料】1月26日 後6：00
ベストアルバム『true album akina95 best』のリリースにあわせ、1995年12月にパシフィコ横浜国立大ホールで開催されたスペシャルライブ。バンドサウンドで披露される名曲の数々と、スタイリッシュな衣装が印象的な、彼女のこだわりが凝縮された魅力あふれる最高のライブパフォーマンスを収録。
■デビュー25周年目前、集大成のツアーファイナル
『中森明菜 AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 The Last Destination』
放送日時：1月4日 後1：45／1月27日 後6：00
デビュー25周年を目前にした2006年、3年ぶりのオリジナルアルバム『DESTINATION』を携えて6月〜8月に8公演が開催されたツアーのファイナル公演を収録。東京国際フォーラム ホールAでのステージでは、洗練されたバンドサウンドと、彼女ならではの衣装や振り付けも見どころで、今なお色あせない中森明菜の中森明菜の世界が存分に堪能できる。
BS10プレミアム（BS201）は月額1980円（税込※加入月無料）。視聴には、「BS受信環境」と「テレビや録画機のB-CAS/ACAS番号」が必要。詳細は公式サイトで確認できる。
