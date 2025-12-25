◎全国の天気

東北から九州・沖縄にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。関東は雨が降ったりやんだりとなりそうで、日中はやんでいる時間も多いですが、夕方以降は広くまとまった雨になる予想です。北海道は雲が多く雪の降る所があるでしょう。夜になると西日本でも、雪に変わる所がありそうです。

◎予想最高気温

東京は10℃、仙台は9℃で前日よりやや高く、寒さはいくぶん和らぎそうです。

一方、日本海側は前日より低い所が多く、札幌は4℃、金沢は10℃、福岡は13℃の予想です。なお、西日本では、午後は北風が強まり、気温が急降下しそうです。夜の寒さに備えてください。

◎週間予報

・大阪〜那覇

26日(金)は山陰や近畿北部で雪が降り、大雪になる所があるでしょう。近畿は太平洋側も一部、雪の降る所がありそうです。帰省される方は交通情報にもご注意ください。土日は晴れ間の出る所が多いでしょう。

・札幌〜名古屋

26日(金)は北陸や東北の日本海側、北海道を中心に雪が降るでしょう。北陸や東北では雪や風の強まる所もありそうです。猛吹雪となるおそれもありますので、車の運転は、万全な備えをした上で慎重にお願いします。晴れる太平洋側も26日(金)は北風が強く寒いでしょう。