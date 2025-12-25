「この内閣は、決断と前進の内閣。国民の皆様とともに、あらゆる政策を一歩でも二歩でも前進させていく」そう語ったのは、憲政史上初めて誕生した女性総理大臣・高市早苗氏。しかし、その歴史的な門出は、公明党の連立離脱という予期せぬ事態から始まった。

高市総理は「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた」と明かし、自民党は新たなパートナーとして日本維新の会と閣外協力という枠組みで連立政権をスタートさせた。その後 初の国会が閉会した直後に「年収の壁引き上げ」を掲げる国民民主党とも急接近した。

2025年は微妙なバランスと距離感でそれぞれの顔色をうかがう、各党の思惑が入り乱れる政局となった。選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が分析した。

■ 国民民主「年収の壁」178万円合意も…「100点満点の主張が通ったわけではない」

急速に自民との距離を縮めたのが、年収の壁の引き上げを掲げてきた国民民主だ。「これからの連携のあり方については、より強化していきたい」（玉木雄一郎代表）

18日に行われた党首会談で、働く納税者の8割にあたる年収665万円以下を対象に、年収の壁160万円を178万円に引き上げることで合意。玉木代表は来年度予算案の成立に向け、協力する考えを示している。

玉木代表は今回の成果に対し「ともに関所を乗り越えることができた。信頼関係はより醸成された。これからの連携はより強化していきたい」と手応えを語っている。

この合意について伊藤氏は、水面下での激しい交渉があったと分析する。「本当にギリギリまで交渉されていたとうかがっている。締結される4時間前まで意見が割れていたという話を聞いている。そういう意味では、この笑顔の裏にも相当なご苦労と汗があるのだろう」。

また、自民と国民民主の政策の親和性については「高いとみている」として「積極財政という点でも一つあり、年収の壁の引き上げは高市氏が総理になられる前から3党合意という形で、『やりましょうね』と水面下でのやり取りもされていた」と説明した。

一方で、今回の合意内容が国民民主の当初の公約（2024年時点）とは開きがある点に関しては「100点満点の主張が通ったわけではないというのは、国民民主も自民も思っていることだろう。少数与党下で法案や予算を通さなければならない中で、両党がギリギリまで交渉して、ある意味妥協し、譲歩しながら割りあてたところがある。今回は少なくとも年収の壁をずっとペンディングするのではなく、今年度の税制改正のところに動かせたという点は成果としてみられるのではないか」との見方を示した。

自民が国民民主の希望をのんだ背景については「1つは来年の本予算の成立を見据えてのこと。やはり予算を通さなければ大変になるところがある中で、それを約束するためにも3党合意があった。元々高市氏は、総裁になられる前から3党合意をちゃんと守るべきだと主張されてきて、それをできるだけ早く今年の税制改正に合わせてやるために次の一手として受けた」と分析した。

■維新が掲げる「議員定数削減」は見送り…吉村代表は怒りあらわ

国民民主との連携が深まる一方で、連立相手である維新との間には隙間風が吹いているという見方もある。維新が「政治改革のセンターピン」と位置づけていた議員定数削減法案が、今国会での成立を見送られ、来年へと持ち越しになったためだ。

維新の吉村洋文代表氏は、この状況に対し「茶番劇。結論出さないんでしょ。そんな国会は本当にまっぴらごめん」と怒りをあらわした。高市総理は党内をまとめて定数削減法案を提出したことで、約束を守ってくれていると評価しつつも「法案が審議されずに会期の終わりを迎えるのは非常に残念だ」としている。

一方で、思い出されるのは、自民と維新が連立合意に至る直前での立憲民主党の野田佳彦代表の言葉だ。「臨時国会はそもそも58日間。『えいや！』で数十の議員定数を削減できるわけない。『それ、やりましょう』と自民党が言ったら、それは絶対ウソだと思う。騙されちゃいけない」。

この状況に伊藤氏は「議員定数削減は連立合意文書の中に盛り込まれたものだが、最初から臨時国会での成立は難しいのではないかという声も多かった。我々国民もそう思った方の方が多かったのではないか。ただ、維新は高いボールを投げて『実現しなくて当然だ』ではなく、本気度はあったと思う。そこも含めて、連立の距離感を臨時国会で測っていた気もする。それが来年度いよいよ通常国会での審議となるので、そこが山場となるだろう」と語った。

さらに、自民と維新の連立関係については「まだ盤石とは言い切れないだろう。それはお互い思っていると思う。すり合わせをしつつ、どこまで連携できるのか、お互いに様子を見ながらの段階なのではないか」と述べた。しかし、年明けの国会でも議員定数削減法案が進まないとなると「連立解消になり得る重要な局面だ」とした。

今後、注目されるのが選挙協力の体制だ。伊藤氏は「維新の藤田文武共同代表が23日、講演か何かで議員定数削減の態度を見て、『なかなか協力はしづらい』というような発言をされた。やはり自公政権が長く続いたのは選挙協力体制がしっかりしていたからだが、自民と維新でガチガチに選挙戦を戦ってしまった場合には、どちらかの勝ち方、負け方によってはその後のしこりになりやすいと思う」との見方を示した。

