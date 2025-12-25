激動の一年が終わり、いよいよ丙午の2026年がやってくる。来年はどうすれば、投資で成功できるのか？ そこで今回は、『お金の大学』の両学長も推薦するベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏に緊急インタビュー。日本人のための投資戦略を語ってもらった。（取材／国際ジャーナリスト 大野和基、構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

――『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』を書くうえで、最も大切にしたことは何ですか？

ニック・マジューリ（以下、ニック） まず、正確で適切なデータを使うこと、そしてさまざまな資産形成の戦略についての“全体像”を示すことです。

『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』は、すべての戦略を細部まで解説する本ではありません。どの方向へ進むべきかを示すための戦略書です。

たとえば「レベル6（資産1億ドル以上）に到達したい」と思うなら、巨大なビジネスを始め、それを売却する必要があります。しかし私は、そのビジネスをどう始め、どう売却するかといった専門家ではありません。その概要を語ることはできますが、詳細は他で学ぶ必要があります。

そこで、私は具体的なアドバイスをする代わりに、『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』では、50年以上にわたる数万世帯を対象とした信頼性の高い金融データを使いました。そして、それらのデータから導き出されたのが、「富の階段」なのです。

資産形成で行き詰まりを感じている人へ

――『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』はどんな人に読んでほしいですか？

ニック みんなに読んでほしいですね。

……と言うと軽く聞こえるかもしれませんが、真剣にそう思っています。

特に、資産形成で行き詰まりを感じている人に強くすすめたいです。

これまでお金で成功してきたかどうかは関係ありません。お金の面で成功していても、「うまくやれているし、貯蓄もできている。でも、以前ほど成果が出ていない気がする」という壁にぶつかることがあります。

『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』の中で触れていますが、私自身にもそういった経験があります。うまく進んでいたはずなのに、ある時、ある地点で突然、限界にぶつかるような感覚です。

「富の階段」を登り続けるために

そこで一番重要なのは、まず「自分が今どのステージにいるか」を把握することです。

『JUST KEEP BUYING』でお金の戦術を学んだら、『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』で自分のステージに合ったお金の戦略をマスターする。これを愚直に実践し、一歩ずつ前進することによって、自動的にお金があなたのために働いてくれる仕組みができるようになります。そうすれば、老後の不安も解消されるはずです。

私は「永遠に稼ぎ続けなければならない」と言いたいわけではありません。

ただ、成長が止まったように感じている人にとって、その原因を知ること、そしてそれは「あなたの努力の問題なのか？ それとも戦略の問題なのか？」を見直す手がかりに、この本はなるはずです。

――自分がどのレベルなのかわからない場合は、どうすればいいですか？

ニック まずはじっくり時間をかけ、自分が今どの位置にいるかをしっかり把握する必要があります。ただし、数値はあくまで概算で大丈夫です。「正確な純資産」を知る必要はありません。

大切なのは、自分がどのレンジ（幅）にいるのか、

次のレベルに進むには何が必要なのか、

を大まかに捉えることです。

本書では資産レベルを1〜6に分けていますが、あなたが今どこにいるのかがわかれば、次に進むための戦略がわかるようになります。これがあなたが「富の階段」を登るための最初の一歩となるのです。

（本稿は『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の著者ニック・マジューリ氏へのインタビューをもとに構成しました）

