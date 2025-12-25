「調べたから上がるはず」が大間違いなワケ…シゲルさんが教える“市場へのリスペクト”

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

見透かされた「独りよがり」の正体

シゲルさんの言葉は、いつもまったくもって正論だ。思いがけない角度から、拳で殴られたような気がする。

最近の僕（中古自動車の営業マン）は、本当に「お客さまがほしい車」を提案できていただろうか。

「この車の良さを知ってほしい」とか、「その予算ならこの車が買える」とか、自分の都合ばかりを無意識に優先していたんじゃないか。

秒殺された「売れない理由」

「……営業してても、あまりお客さんの立場に立って考えられてなかった気がします」

素直にそう口にすると、シゲルさんは一拍の間も置かずに言い放った。

「そら、売れるわけないわ」

あまりにもすがすがしい一刀両断に、返す言葉が見つからなかった。

市場はあなたの「都合」を一切考慮しない

シゲルさんの「そら、売れるわけないわ」という強烈な一言は、実は多くの個人投資家の胸にも深く突き刺さる言葉ではないでしょうか。

投資で負けが込んでしまう典型的なパターンの一つに、「自分都合の解釈（ポジショントーク）」があります。

●「これだけ時間をかけて調べた銘柄なのだから、上がるはずだ」

●「自分が買った値段までは、せめて戻るはずだ」

これらはすべて、主人公が「いい車だから買え」と心の中で押し付けていたのと同じ理屈です。

株式市場という巨大な「顧客」が、株価を下げることで「No（いらない）」と言っているのに、自分の都合やプライドが邪魔をして、その事実を認められない。これでは、損失という在庫を抱え続けることになります。

「自分が正しい」という思い込みを捨てる

株価は常に、その時点での「市場の総意」です。たとえあなたの分析が理論的に正しくても、現実に株価が下がっているなら、今の市場にとっては「下落」が正解なのです。

「なぜ市場は分かってくれないんだ」と嘆くのではなく、「自分の見立てと市場の評価にズレがある」という事実を謙虚に受け入れること。自分のエゴを捨て、「市場（相手）が今、何を考えているのか」に意識を合わせることができた時、初めて「独りよがりの投資」から脱却できるのです。

営業も投資も、成功の鍵は「相手（市場）へのリスペクト」にあるのではないでしょうか。自分の「願望」ではなく、市場の「声（値動き）」に耳を傾ける姿勢を忘れないようにしたいものです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。