寒くなると、湯気を上げてやってくる蕎麦をはふっと啜りたくなります。温かいツユ、なめらかな蕎麦、季節を感じる具材たち。これらが合わさったとき、得も言われぬ感動が訪れます。そんな“傑作”を探すべく都内で大調査。海鮮具材の温蕎麦、厳選の3杯をお届けします。冬はほっこり、身も心もあったまってください。

かけ汁の旨みと貝のエキスが掛け算で広がる老舗の新メニュー『築地さらしなの里』＠築地

ツユをひと口飲んで、ため息が出た。ふた口飲んで思わず天井を仰いだ。そんな静かな感動を覚えたのが、明治32年創業の老舗の4代目が生んだこの一杯だ。

しじみそば1600円

『築地 さらしなの里』しじみそば 1600円 身を口に含めば、磯の風味と旨みが一気に弾ける。食べ進むうちに貝の風味が強くなる味のグラデーションも楽しみたい

オレンジ色を帯び、ぷっくり膨らんだ貝の正体は三重県桑名の沖シジミ。アサリやハマグリと見紛うばかりのサイズ感もさることながら、キュートなルックスからは想像もつかぬほど濃く、力強い旨みに満ちていた。

そもそも産地の界隈で親しまれてきたこの貝が東京に出回り始めたのが今から7〜8年前のこと。

「付き合いのある市場の卸から紹介されて使ってみたら、不思議なくらいうちのかけ汁と相性がぴったりだった」と4代目。

そんなかけ汁のダシはカツオ節も昆布も使わず、厚削りのサバ節一本でとる。ほのぼのとした味わいにシジミのエキスが加われば、足し算ではなく掛け算で両者の旨みが膨らんでいく。さらに楽しみ方がもうひとつ。

「通常は二八蕎麦でお作りしていますが、更科蕎麦に変更してみるのもおすすめです」（4代目）。

試しに挑んでみれば、なめらかな肌の啜り心地も良く、温めてしなやかさを増した麺と汁が器の中でしっとり馴染んだ一体感に、これが大正解と膝を打った。

この「しじみそば」、店の歴史からすればまだまだ新メニュー。こんな名作が潜んでいるから、やっぱり温蕎麦探訪はやめられない。

『築地 さらしなの里』

［店名］『築地さらしなの里』

［住所］東京都中央区築地3-3-9

［電話］03-3541-7343

［営業時間］11時〜20時半※土・日・祝は〜15時

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線築地駅3a出口から徒歩1分

和食出身の腕が冴える絶品にしんを蕎麦と味わう至福の時間『蕎麦割烹ながの』＠曳舟

和食出身の店主・永野清二さんは、「蕎麦を打ち始めたら面白くなっちゃって」と笑う。気づけば、蕎麦に魅せられ、自身の店ではその二刀流で腕を振るう。

名物は「にしんそば」。数日かけて仕上げるにしんは、柔らかさの中に程よい食感を残す。にしんの身質、脂ののりによって炊き方や味付けを微妙に変えている。

にしんそば1980円

『蕎麦割烹ながの』にしんそば 1980円 国産のにしんを丸5日かけ、炊いたり、休ませたりを繰り返して仕上げる

もうひとつの看板は、蕎麦そのものの味をまっすぐに感じられる「釜揚げ」。「まずひと口目は塩で」とひと言。するとふくよかな旨み、香り、ほのかな甘みがぐっと立ち上がる。もちろん、ツユとの相性も秀逸だ。

風味と香りのバランスを大切に打つ永野さんの蕎麦は、冷でも温でもぶれない。温かい一杯もまた、心をほぐすおいしさだ。

『蕎麦割烹ながの』

［店名］『蕎麦割烹ながの』

［住所］東京都墨田区東向島2-20-6

［電話］03-6675-0167

［営業時間］11時半〜14時半、17時半〜21時半

［休日］月・火、水曜不定休あり

［交通］東武スカイツリーライン曳舟駅西口から徒歩4分

花カツオのダシと海苔の香りで広がる蕎麦の甘み『蕎麦やっ古』＠学芸大学

温かくて品があり、どこか儚げだけど芯がある。それがここを訪れた時に抱いた店主・西田恭子さんのイメージだ。それは料理にも通じるところがあって、「子持ち鮎の山椒煮」をはじめとした季節ごとの肴はどれも柔らかな味にまとめながら素材の輪郭がはっきり立っている。

もちろん〆に選んだ花巻も作り手の人柄がにじむもの。

花巻蕎麦1250円

『蕎麦やっ古』花巻蕎麦 1250円 海苔は徐々に汁に溶け、啜れば磯の風味が弾けるように広がる。微粉に挽いた蕎麦粉で打つ十割は細打ちながらもコシがある

薄口と白醤油のカエシを使い、花カツオをさっと炊いたツユは透明感があり澄んだ旨みが口いっぱいに広がった。そこへ溶け込む上物の海苔との見事な調和にも膝を打つ。それでもツユの味が勝ち過ぎることなく十割で打つ蕎麦の穀物らしい甘みも香りも鮮やかに舌へと伝えてくれるのだ。

淡くも凛としたこの一杯に大いに魅せられた。

『蕎麦やっ古』

［店名］『蕎麦やっ古』

［住所］東京都目黒区鷹番3-4-13-107

［電話］03-4291-1012

［営業時間］17時〜21時半（20時最終入店・20時半LO）

［休日］日・月（他、不定休あり）

［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア（さらしなの里）、西崎進也（ながの）、小島昇（やっ古）、取材／菜々山いく子（さらしなの里、やっ古）、岡本ジュン（ながの）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

