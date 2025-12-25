白鵬氏が語る「相撲普及」のための驚きの取り組み〜土俵をマットに、まわしをベルトに？！

前編記事『大相撲の視聴率が20％を超えるなかで……白鵬氏が明かした「世界相撲グランドスラム構想」の中身』より続く。

土俵の代わりにマットを？

さらに、大会以外の側面における相撲普及の取り組みとして、相撲を取る際の障壁を下げる試みが進められているという。

例えば、相撲用マットの開発である。このマットはすでに白鵬杯でも使用されており、実用段階に達しているとのことだ。

土俵の維持は、近年の相撲界における大きな課題である。かつては学校の校庭に砂の土俵が数多く存在したが、相撲を取る子どもの減少に伴い、土俵を撤去して砂場に転用する例も少なくない。

そのため、元力士や現役親方が土俵普及のために活動している例もあり、白鵬氏も同様の取り組みに関わっていると予想していた。しかし実際には、維持コストや専門的な技術を必要としない方法で、すでに具体的な取り組みを進めている点に驚かされた。

また、「ベルトまわし」の開発にも着手しているという。

相撲を取るにはまわしの着用が必須であるが、知識や経験がなければ正しく締めることは難しい。筆者自身、子ども会の相撲大会では父兄がまわしを結んでくれた記憶がある。しかし現在では相撲経験者が減少し、まわしの存在そのものが相撲への参加を妨げる要因となっている。

この問題を解決するため、簡易的に装着できる「ベルトまわし」の開発が進められており、これが普及すれば相撲はより手軽に親しめる競技になると期待される。

「審判の育成」という課題

まわしを締めることすら難しいという現状は、指導者不足を意味している。指導者育成は選手育成と同様に急務であるが、さらにもう一つの課題が存在する。それが審判の育成である。

この点については、白鵬氏が主宰する「白鵬相撲アカデミー」において、審判技術の向上と普及を目的とした活動が進められているという。

白鵬氏の話を通じて感じるのは、相撲には多様な要素が存在し、そのいずれか一つが欠けるだけでも普及の妨げとなるという事実である。

相撲を取る環境が身近にあり、指導者が存在し、相撲を取りたいと願う子どもがいれば、文化は自然と継承されていく。しかし一度その継承が途絶えると、再び普及させることは極めて困難である。

相撲を取り巻く状況は厳しいが、白鵬氏は現存する課題を一つひとつ分解し、すでに具体的な行動に移している。マットの例からも分かるように、これらの取り組みは協会退職後に初めて着手したものではなく、在籍時から改善を模索していたものも含まれている。その先見性には改めて驚かされる。課題解決には、想像以上に時間を要しない可能性すらある。

プロ・アマ交流の重要性

最後に、大相撲の力士数減少について尋ねると、話題はプロ・アマ間の交流へと及んだ。

大相撲とアマチュア相撲は似て非なる点が多い。最も象徴的なのは立合いであり、アマチュアでは「ハッケヨイ」の掛け声で立合うのに対し、大相撲では互いの呼吸が合った瞬間に初めて立合いが成立する。

また、アマチュアには大相撲を志す選手もいれば、アマチュアとして実績を追求する選手もいる。一方、大相撲では誰もが番付で結果を残すことを目標とする。プロ・アマ双方が交流を通じて共通の目標を見いだすことができれば、大相撲の門を叩く選手が増える可能性もあるという指摘であった。

かつて貴乃花一門がプロ・アマ交流を行っていた例もある。同世代の選手が大相撲とアマチュアの枠を越えて対戦し、互いに刺激を受け、ライバル関係を築き、高め合うことができれば、両者を隔てる「似て非なる部分」の垣根も低くなるのではないかと期待させられた。

相撲の発展を願い、既存の枠にとらわれず活動を続ける白鵬氏は、相撲普及を通じて平和の精神を子どもたちに伝える姿勢も評価され、今回のAWARD受賞に至った。互いを尊重し、礼に始まり礼に終わる相撲文化をさらに広めることによって、世界がより良い方向へ進んでいくことを願わずにはいられない。

