4000組の不登校親子を見てきた相談員が語る「支援員や教員に知ってほしいこと」

不登校の子どもやその家族を支えたいと思っても、何をすれば本当に助けになるのか迷うことがある。声をかけたほうがいいのか、少し距離を置くべきか、どう関われば負担にならずに支えられるのか。悩みながら関わっている支援者も多い。こうした家族や支援者の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材し、池添さんの言葉と具体的なエピソードが1冊に収められている。

さらに11月3日には、紀伊國屋書店 新宿本店で池添さんのトークイベントが開催。立見席もいっぱいになるほどの盛況だった。トークショーでは、参加者から寄せられた質問すべてにその場で答えながら、長年の経験に基づく具体的なアドバイスを語った。

来られなかった方のためにも語られた言葉を記事化する連載第13回では、「不登校親子を支援する人に伝えたいこと」をお伝えする。

不登校の親子にはどう寄り添えばいい？

【質問】

不登校の親子への支援や寄り添いのあり方について教えてください。面談のような対面形式やオンライン形式などがありますが、支援員としてできることは何でしょうか。

池添素（以下、池添）： 面談の形はさまざまですよね。zoomや電話での相談もよくあります。対面でもオンラインでも、基本は「聞くこと」だと思っています。こちらが何かを話すのではなく、まず相手の話を聞くこと。相談された方が話すことで、自分の頭の中が整理できます。

聞くことは支援者側から見ると手応えが弱く、何もできていないように感じることもあります。でもそれで大丈夫です。支援者の手応えは必要ありません。大事なのは、相談者が自分で考えるチャンスを持てるようにすることです。そういう意味で、「話す場を提供する」ということが支援の基本だと思います。

教員が不登校親子にできること

【質問】

中学校の養護教諭です。教員としてできることは何でしょうか。本人や親からのヘルプがない場合はどう対応すればいいですか。

池添：むちゃくちゃ介入してください。親は「元気？」と言ってもらえるだけで、本当にうれしいです。でも、「ああせいこうせい」と言う必要はありません。「いつでもしゃべりに来てね」と言ってもらえるだけでありがたいと思います。これは、ぜひ学校の先生たちに知ってもらいたいことです。話を聞くということが、どれほど相手にとってありがたいことか、特に保護者にとってはとても大きいのです。

専門家にありがちなのが、相談されたら何か言わなきゃ、役に立つことを言わなきゃと思ってしまうことです。それだとほとんどの場合、大きなお世話になってしまいます。そうではなくて、まず相談に来た方が話せる場を作ることが、支援者としての大事な仕事です。

相談に来られる方は、みんなすごく大きな荷物を抱えて来られます。「荷物を下ろしたい」と思っているはずです。でも、不登校の問題には、子どもに障害があるなど、簡単に解決できないこともあります。荷物は簡単には下ろせません。でも、軽くなる方法があります。それは、担ぎ手を増やすことです。

私のところに来たときに「私も一緒に担ぐよ」と言うだけで、一つの荷物の重さも半分になります。だから荷物を軽くするお手伝いは、いくらでもできると思うのです。そのとき大事なのは、荷物を載せないことです。あれこれ指示することは、荷物をさらに重くすることになってしまいます。ですので、一緒に担ぐよ、というスタンスで、ぜひ担ぎ手の一人になってもらいたいと思います。

●池添素さんの言葉

「話を聞くことが、支援者としての大事な仕事です。あれこれ指示してはいけません。話を聞いて相談に来た方の荷物を一緒に担ぐことで、“抱えている荷物の重さ”は半分になります」

