筑邦銀行（福岡県久留米市）は２４日、インターネット金融大手ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）との資本・業務提携を解消すると発表した。

関係強化を巡って折り合えなかったためとしており、ＳＢＩＨＤが「第４のメガバンク構想」を掲げて全国の地方銀行１０行と結んだ提携から離脱する初のケースとなった。

筑邦銀によると、ＳＢＩＨＤ側から提携の強化に向けた提案があったが、受け入れられなかったという。

筑邦銀は２０２０年、デジタル化への対応を強化するため、ＳＢＩＨＤと提携した。ＳＢＩＨＤが持つノウハウを生かし、プレミアム付き電子商品券を手がける新会社を設立したり、企業型確定拠出年金（ＤＣ）を中小企業に提供するサービスを始めたりした。ＳＢＩ証券グループとの共同店舗も福岡市などに構えている。

ＳＢＩＨＤは傘下企業を通じて筑邦銀株を約３％保有しており、売却も含めて対応を検討する。連携事業についても双方で方向性を協議する予定で、筑邦銀は「条件にもよるが、継続していきたい」としている。

筑邦銀は、全国地方銀行協会に加盟する６１行のうち２番目に総資産規模が小さい。全国で地銀再編が相次ぐ中、ネット金融との提携に活路を見いだしていたが、今回の解消で生き残りに向けた新たな戦略が求められる。