中高年の恋愛模様を描いた小説やテレビドラマ、映画が注目を浴びている（写真はイメージ、aomas／Shutterstock.com）

（砂田 明子：フリーランスライター、編集者）

50代、60代の恋愛ドラマが話題「さみしくない大人なんていない」

恋愛ドラマの主人公たちの年齢が、近年、上がりつつある。20代から30代、40代へ、そして今年は、50代以上のドラマが話題を呼んだ。若者のテレビ離れの影響もあるだろうが、社会の高齢化や生き方の多様化が進み、映像作品において、恋愛は若者の特権ではなくなったのだろう。

今年放送された大人の恋愛ドラマの一つに、『続・続・最後から二番目の恋』がある。小泉今日子演じる吉野千明と中井貴一演じる長倉和平の年齢は、キャストの実年齢にほぼ合わせて設定されている。2012年に放送されたシーズン初回では千明45歳、和平50歳だった。2014年の「続」で48歳、52歳、そして今年2025年の「続・続」では59歳、63歳となった。

千明と和平のつかず離れずの大人の関係を軸に、シーズンが進むにつれ、時代を反映するように、従来の「恋愛」という言葉ではくくり切れないような多様な関係性が描かれたと感じる。

一方、このドラマには、「さみしくない大人なんていない」というフレーズが一貫して流れていた。大人になったからといって何かが、あるいはすべてが解決するわけではない。そんなメッセージに、多くの大人は慰められ、勇気づけられたと思う。

2014年に放送された「続・最後から二番目の恋」ではファンミーティングも開催された（左から安藤優子、飯島直子、小泉今日子、中井貴一、内田有紀／写真：産経新聞社）

テレビドラマでいうと、もう一つ、『しあわせな結婚』も面白かった。長く独身を貫いてきた阿部サダヲ演じる50代男性が、松たか子演じる45歳のナゾの女性と電撃結婚するところから幕をあける。

「ひとり」が好きだった売れっ子弁護士の運命が、「だれかと生きること」で、急カーブを描くように変容していく。大人はひとりでも生きられるけれど、だれかと生きるのもまた尊いと、心に染みわたるドラマだった。

“すごい大人”になれなかった人たちの物語

「大人」の恋愛とひとことでいっても、その内実はさまざまで、世代や個人の置かれた環境・価値観によって、大きく変わってくる。例えば前述した『続・続・最後から二番目の恋』の主人公たちは、バブル世代だった。

その一つ下の世代、氷河期世代になると、見てきた景色、価値観、何より社会から享受したものがまったく異なる。そうした「リアルな50代」を描いた恋愛映画『平場の月』が今年11月14日から公開され、同世代として強く印象に残った。

原作は2018年に刊行された朝倉かすみ氏の同名小説で、山本周五郎賞を受賞。2021年に文庫化（光文社文庫）され、28万部を突破している。

ベストセラーとなった原作小説にはずいぶん前から「映画化決定」の帯がまかれていて、私はひそかに楽しみにしてきた。SNS上ではキャストの予想をする人もいた。石田ゆり子や深津絵里などの人気俳優の名前が挙がっていたが、実際は、作品の登場人物たちとほぼ同年齢の堺雅人（52）と井川遥（49）で映画化された。

映画「平場の月」（左から土井裕泰監督、堺雅人、井川遥／写真：産経新聞社）

映画『平場の月』の監督は、『花束みたいな恋をした』を大ヒットさせた土井裕泰監督である。土井監督はこの映画を「“すごい大人”になれなかった人たちの話」だと語っている。

堺雅人演じる青砥（あおと）健将と、井川遥演じる須藤葉子は、埼玉県朝霞市に住む、中学生の同級生だった。そして互いに初恋の相手だった。

「将来どんな大人になりたい？」と、二人が話すシーンがある。青砥は「なんかすごい大人」になりたいと語る。須藤は、「ひとりで生きてくって決めている」と語る。須藤の母親は若い男と出ていき、そんな母親を父親は殴る。そうした家庭で育った少女の言葉だった。

しかし、二人とも、15歳のときに思い描いていたような大人にはならなかった。青砥は離婚して地元に戻り、印刷会社に再就職する。自分で弁当を作り、自転車で会社に通勤する。〈すごい大人〉にはならなかったが、平和で平凡な暮らしを送っている。

一方、須藤は、立教大学から大手証券会社へ就職、までは順調だったが、〈一人で生きていく〉という言葉とは裏腹の生活を経て地元に戻り、質素なアパートで一人暮らし。毎日ユニクロの服を着て、パートで生計を立てている。

そんな二人が地元で偶然再会し、再び恋をする。「互助会ね」と言って始まる、燃え上がらないけれど、ささやかでほっとする関係を少しずつ築いていた矢先に、須藤を病魔が襲う。がんが見つかるのだ。

氷河期世代のリアル、平凡で報われない人生に差し込む「恋の光」

こうしたストーリーに、多くの50代は身につまされるに違いない。

若いときに思い描いていた人生を歩んでいる人の方が少ないだろうし、歩んでいたとしても、長く生きれば、人生には思わぬアクシデントが待ち構えているものだ。50代の独身が増えているいま、一人暮らしの気楽さとともに心細さが分かる同世代も多いのではないか（私もその一人である）。

また、小説とは異なり、映画では時代設定が現在（2025年）に置き換えられているため、二人は氷河期世代のど真ん中に当たる。他の世代と比べて賃金の伸び率が極端に低く、やり直しが難しい氷河期世代の悲哀もまたリアルに同世代には伝わってくる。

だが、だからこそ、二人の愛はかけがえなく輝くのだろう。映画を見ながら、すごい大人になれなかったからこそ、二人は再び恋をした、恋ができたのだ、と私は思った。互いの傷をなめあっているということではない。弱さこそ、みっともなさこそ、本来、人の心の奥底を揺さぶるものだと思うからだ。

二人は付き合うようになるものの、須藤の生来の〈太い〉性格と大人の節度が相まって、彼女は青砥が自分の中に、一定のラインを越えて踏み込むことをよしとしない。病床での須藤の選択を、相手への愛ととるか、水臭いととるかは、見る人によって分かれるのではないか。

どちらにしても、ラストで二人ともつらい思いをしたことは間違いない。愛はつらい。劇中で流れる薬師丸ひろ子の名曲「メイン・テーマ」の歌詞のように、愛は傷つく。

だが、つらい経験であっても、つらい経験ができる幸せが人生にはあることを、この物語は伝えている。たくさんのものを背負い、さまざまなものを得ては失った大人になるほど、それを実感できるはずだとも思う。

きらびやかな設定、普遍的なすれ違いが心をつかむ

もう一つ、ベストセラー小説を映画化した中年ラブストーリーといえば、平野啓一郎著『マチネの終わりに』がある。小説は60万部を超えるベストセラーとなり、2019年に福山雅治（56）と石田ゆり子（56）で映画化された。

映画「マチネの終わりに」（左から西谷弘監督、板谷由夏、桜井ユキ、石田ゆり子、福山雅治、伊勢谷友介、木南晴夏、古谷一行／写真：産経新聞社）

中年の恋愛を描くという共通点はあるものの、『マチネの終わりに』と『平場の月』を比べると、別の作品なので当然ではあるが、大きく異なる点がある。

第一に、主人公が、天才クラシックギタリスト・蒔野聡史と、国際ジャーナリスト・小峰洋子と、『平場』とは対照的な、きらびやかな40代であることだ。東京、ニューヨーク、パリ、バグダッドを舞台に、いわば「すごい人」になった二人の物語が、知的かつドラマチックに紡がれていく。

第二に、すでにパートナーと呼べるような相手がいる者同士が出会うこと。蒔野と洋子は運命的に恋に落ちるものの、パートナーの存在によって葛藤し、引き裂かれていく。読んでいてもどかしく、同時に、恋愛ってこういうものだなと感じる場面でもある。

つまりキャラクターや舞台設定は成熟し成功した「大人」にふさわしいものなのだが、『マチネの終わりに』には恋愛における普遍的な“すれ違い”と、恋に落ちた人間特有の一途さが描かれていて、ラブストーリーの王道として楽しめる作品でもあるのだ。

私にとってリアルなのは『平場の月』だ。だが、自分と遠い世界の物語に触れ、遠い世界を自分に引き付けるのもまた、物語の醍醐味であり、大人の楽しみであろう。

総じて人は中年、さらには中高年になると、仕事、子育て、介護、老い、病……と、背負うものが増えていく。恋愛だけに突っ走ることを許してくれない理性や経験、さまざまな事情にからめとられていく。

しかし、それでも出会うときは出会うし、恋に落ちる人は恋に落ちるのだ。いくつになっても恋愛は「新しい人生への可能性」である。中高年が多様化しているいま、時代を映す多様な大人のラブストーリーに、これからも出会いたいと思う。

