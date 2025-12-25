国分太一ハラスメント対応で「日テレ」が忘れていること―スピードを優先した経営陣は何を置き去りにしたのか？

日テレの対応、何が問題なのか

コンプライアンス違反を理由に、元TOKIOの国分太一氏が活動休止に追い込まれた問題は、新たな局面に入った。論点はいま、国分氏個人の是非から、日本テレビの対応そのものへと移りつつある。

違反を認定し、彼が長年出演してきた「ザ！鉄腕！DASH!!」から即座に降板させた日テレの判断は、果たして公正で、透明な手続きに基づくものだったのか。専門家からは拙速さとともに「手続きの脆弱さ」を指摘する声が上がっている。

問題の本質は、ハラスメントの有無そのものではなく、その認定プロセスにある。

国分太一が繰り返した「答え合わせ」

国分氏は、11月26日の会見で涙を流しながら「答え合わせをしたい」という言葉を何度も口にした。日テレはこれを「するまでもない」（福田博之社長）と切り捨てるが、「答え合わせ」は国分氏の感情的な訴え以上に、一つの事実を突きつけている。

つまりは、国分氏は、自分が何をもってコンプライアンス違反とされたのかを知らされていない。にもかかわらず、日テレはタレントとしての活動に事実上の終止符を打つ処分を下したのだ。

国分氏は、番組の打ち合わせと新任プロデューサーへの挨拶を理由に日テレ本社に呼び出された6月18日、突如、コンプライアンス担当者と外部弁護士によって特定のハラスメント行為について質問され、「思い当たる」として肯定的に答えたという。この聴取の直後、日テレの役員が現れ、番組降板を通告した。

国分氏にとっては「事情を聞かれた」という認識にすぎなかったが、日テレ側では認めることを前提に降板を決めていたと考えられる。

この認識のズレこそが、問題の核心ではないだろうか。

「不意打ち」は、正当化されるのか

国分氏は「新しいプロデューサーのあいさつ」と聞かされて日テレに呼ばれた。形式的なあいさつの後、突然「コンプライアンスについて聞きたい」と弁護士が現れ、事情聴取が始まったという。

録音しようとしたスマートフォンは削除を求められ、代わりに渡されたノートには、緊張で何も書けなかったとされる。

刑事事件であれば、容疑者や被告人には弁護士が付き、逮捕事実や起訴内容が明示され、裁判では冒頭に認否を問われる。ましてや、厚生労働省のハラスメント対策指針は、「当事者の言い分を十分に聴くこと」、「行為者に、なぜ問題なのかを理解させること」を明記している。

ところが今回、国分氏は「何について、どの程度の問題なのか」を知らされないまま、処分を受け入れるほかなかった。

わずか3週間の「ハラスメント」認定

驚くべきは、日テレが降板を決めるまでのスピードだ。

日テレが問題を把握したのは5月27日。翌28日には社長を含む幹部会議を開き、外部弁護士に調査を依頼。6月18日に国分氏への事情聴取を行い、その場で番組降板を通告した。そして20日、社長が記者会見で公表する。

わずか3週間あまりで、降板の判断は下された。

その後設置されたガバナンス評価委員会は、1ヵ月ほどで「対応は適切だった」とする意見書（中間とりまとめ・7月25日。なお、最終意見書は約3ヵ月後の9月17日）をまとめた。しかし、そこには「事実認定等を踏まえ、国分氏の聴取・降板通告・公表等を行うことを決定し、所要の手続きを進めた」との記述があり、聴取以前に結論が固まっていた可能性をうかがわせる。

そして、迅速さの裏で意見書は、制度設計としてハラスメント内容の当否を正面から検証しない建て付けになっている。

「意見書」の禍根

国分氏の声に聞く耳を持たない日テレの姿勢を支えているのが、この意見書のようにも見える。そこでは日テレの対応が「評価に値する」「非常に適切」と全面的に肯定されているからだ。

だが、この意見書について、外部委員会に造詣深い青山学院大学の八田進二名誉教授は、「ここまで会社の対応を絶賛する外部委員会の文章はこれまでに見たことがない」と強い違和感を示す。

意見書は、加害者とされた側の人権や名誉回復、更生の視点が欠けているのではないか。

また、コンプライアンス事案では、行為者個人の問題に矮小化せず、組織としての注意義務や監督の在り方も問われうる。にもかかわらず、意見書が“迅速性”を高く評価するあまり、説明責任や手続きの公正さとの均衡を崩してしまったとすれば、今後、同様の事案が起きた際に「迅速であれば公正さは二の次でもよい」という誤った前例を生むことにならないだろうか。

この問題は、企業はハラスメントとどう向き合うべきなのか、多くの課題を突き付けている。

後編『【日テレ・国分太一問題】「迅速であれば、それでいい」の恐るべき禍根…！ガバナンスの専門家インタビュー】』では、八田進二・青山学院大学名誉教授に詳しく聞くことにしよう。

