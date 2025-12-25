「零戦を見るのはつらい」…元戦闘機乗りが9.11の映像を見て流した「涙の理由」【太平洋戦争】

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は海軍有数の歴戦の戦闘機乗りで、戦後は戦没者慰霊の生涯をささげた角田和男中尉を紹介する。

涙ながらに9・11を目撃した

平成13（2001）年9月11日、アメリカで起きた同時多発テロ事件。

突然の、想像を絶したニュースに世界が震撼したこの日、テレビで繰り返し放送されるニューヨーク・世界貿易センタービルに旅客機が突入する映像を、82歳の角田和男は、自宅のソファで涙を抑えながら見ていた。

斜めになって高層ビルに体当りする旅客機の爆発のすさまじさ。あのぶつかり方は、明らかにビルを狙って操縦しているというのが、角田にはわかる。

角田は、同ような場面を、ずっと以前にも見たことがある。時代も、目的も、場所も、全く違っていたが、角田の瞼には、57年前、上空から瞬きもせずに見つめた特攻機の体当りの状況が、まざまざと甦ってきた。

昭和19年10月30日、250キロ爆弾を積んだ第一神風特別攻撃隊葉櫻隊の零戦6機は、フィリピン・レイテ島沖合いのスルアン島東方で米機動部隊に突入した。角田は特攻機を掩護し、その戦果を確認する直掩機として、その一部始終を見届けていたのだ。

涙ながらに特攻隊を語る

私が角田とはじめて会ったのは、戦後50年の節目を迎えた平成7（1995）年8月のことである。角田は、戦後、茨城県の開拓地に入植し、農業を営んでいるという。稲穂が黄色く色づき始めた田んぼの脇にある角田の自宅前に車を停めたとたん、

「百姓のじじいを見にきてもしようがないでしょう」

と、大きな声が聞こえた。声の主は角田だった。角田は、当時存命だった約1100名の元零戦搭乗員のなかでも、飛行時間、実戦参加回数ともにもっとも多く、昔の仲間の誰からも一目置かれる存在である。だが、穏やかな容貌からは、かつて戦闘機乗りであった頃の姿を想像するのはむずかしかった。

角田はこのとき76歳。私は32歳で、写真週刊誌の専属カメラマンとして、報道の仕事に従事しながら、零戦搭乗員を訪ね歩く取材を始めたばかりだった。

角田は、元毎日新聞社の新名丈夫氏、今日の話題社の戸高一成氏から手記の執筆を勧められ、農作業の傍ら五年にわたって書き続け、平成元（1989）年、『修羅の翼』を今日の話題社から刊行している。だが、その無理がたたったのか、平成2年に脳梗塞で倒れ、杖の手放せない身体になっていた。それでも、自身が関係した部隊の戦没者慰霊祭に出席し、戦友の遺族を訪ねることもできる限り続けている。

初対面の私に、角田は、特攻隊で突入を見届けた隊員たちの姿を、涙をうかべて語ってくれた。深い哀しみを秘めた澄んだ瞳が印象的だった。この瞳に、どれほど凄惨な戦いが映ってきたのだろうと、ふと考えた。

「零戦を見るのはつらいですよ」

帰り際、この年、茨城県の竜ヶ崎飛行場で里帰り飛行をした零戦（アメリカのプレーンズ・オブ・フェイム所有）の、撮ったばかりの写真をプレゼントしようとすると、角田は写真に一瞥しただけで、

「私はいいです。零戦を見るのはつらいですよ」

と表情を曇らせて言った。

「竜ヶ崎は同じ県内だから、誘ってくれる人はいましたが、行く気になれなかった。いま、それを見る人はカッコいいなあ、勇ましいなあ、というんですが、私にはそうは見られないんです。きっと、戦って戦って、傷だらけになって生き残った零戦でしょうね。それがあんなふうに見せ物になって。手を叩いて見られる心境じゃないんです」

私は、胸を衝かれた。角田の戦いは、戦後世代の想像を絶する苦難の日々だったに違いない。零戦に乗っていた人だから、零戦の写真を見れば喜んでもらえると、単純に考えていた自分の浅はかさが恥かしく思えた。それは、心の傷に塩を塗るような無神経な思いつきだったのだ。

虚飾のない、真情にあふれた角田の人柄に、私はしだいに心惹かれるようになっていった。四季折々に違った表情を見せる茨城の広大な風景も、私を魅了した。何度もインタビューに通ううち、角田も私に心を開いて、戦友会や慰霊祭に誘ってくれるようになった。

8月13日の全機特攻命令

昭和20年8月13日、台湾では、高雄警部府の命令で、台湾各地と石垣島、宮古島の日本海軍航空基地に残存する全兵力で沖縄沖の敵艦隊に体当り攻撃をかける「魁（さきがけ）作戦」が発動された。「一億総特攻」の魁となって、全機特攻出撃せよ、というものである。第二〇五海軍航空隊（二〇五空）の特攻隊員だった角田は、

「いよいよこれで終わりだ」

と覚悟を決めた。索敵機の撮影した航空写真を見ると、沖縄本島中城湾、金武湾の内外には、無数とも思える敵艦船が、びっしりと海面にひしめいている。出撃するのは、この時点で二〇五空が保有する可動全機、約60機である。

14日の出撃は悪天候のため中止され、15日の朝、エンジンの試運転を行い、搭乗員が機上で待機しているとき、司令部から、「出撃待テ」の指令が届いた。理由も告げられず、腑に落ちないまま搭乗員たちは飛行機を降り、翼の下で待機する。真夏の太陽が真上から照りつけ、飛行服にライフジャケットをつけていると、日陰にいても汗が流れた。午後になって、うやむやのうちに出撃は中止されることになった。

角田が終戦を知ったのは、数日後になり、台中基地に集められた飛行機のプロペラが外されたときだった。

「正直言って、ああよかったと思うと同時に、どうしてもっと早く止めてくれなかったんだと思いましたね。逃げようとも生き残ろうとも思いませんが、早くやめなくちゃ大変だなあとは、ずっと思っていましたから」

「生きてさえいればなんとか暮らせるのか」

台湾には、中華民国軍が、GHQの委託に基づき、日本軍の武装解除のために進駐してきた。日本にいつ帰れるかわからないので、隊員たちは畑を耕し、自給自足の準備を始めた。帰国命令が出て、角田たち二〇五空の隊員たちが鹿児島に上陸したのは12月29日のことだった。30日、隊員たちは復員列車に乗せられて、流れ解散の形でおのおのの郷里に帰ることになる。

夜通し汽車に揺られて、31日早朝、広島駅に到着すると、ここも一面の焦土だった。原爆の跡には百年は草木も生えないと聞かされていていたが、瓦礫を片づけたところどころに蒔かれた麦が力強く芽吹いているのが見え、その青さが角田の目に沁みた。

「生きてさえいればなんとか暮らせるのか」

と、角田は思ったという。

房総半島の突端近くに帰る角田は、東京駅で総武線に乗り換え、昭和21年元旦、故郷の南三原の駅に着いた。

これまでは国のためにと働いてきたが、これからは自分が生きてゆくための戦いである。妻子がいる次男の身で、いつまでも生家にいるわけにはいかない。角田は、生家の農作業の手伝いをしながら、職を探した。

二・二六事件が成功していれば…

そんなある日、角田はGHQの占領政策を聞かされて驚いたという。

「財閥解体、農地解放。昭和十一年の二・二六事件で、青年将校がやろうとしていたことと同じじゃないかと。私は貧しい農家の生まれですから、二・二六のときは予科練の同期生たちと決起に加わることを真剣に考えたぐらいで、その行動をいまでも支持しています。あれが成功していたら、満州事変だけでそれ以降の戦争はしなくてすんだと思うんです。いかにもああいう人たちが戦争の導火線になったように言われていますが、全然違うと思います。それで、彼らがやろうとしていたことをアメリカがやってくれて、これは一体どうなってるんだ、と思いました。俺たちは何のために戦争してたんだろうと思って、心底がっかりしましたよ」

念のために言うと、二・二六事件のさい、海軍は陸軍部隊の蹶起に反対し、陸軍と一戦も辞せずの構えだった。だが、角田のような農村の、小作農出身の下士官兵のなかには、生活実態から支持する者も一定数いたのだ。

昭和21年の夏、妻の実家のある常磐線友部駅で降りると、二〇五空の甲板士官（軍紀・風紀を取り締まる）だった同年兵の草地武夫少尉とばったり出会った。

草地は、茨城県にできた緊急開拓食糧増産隊に入っているという。昭和21年4月に発足したばかりの一期生で、ここで1年間、農家を助けて食糧増産に働けば、新しい開拓地が一町五反（約1.5ヘクタール）払い下げてもらえ、自作農になることができる。

「どこへ行っても追放で就職は無理だから、百姓になろうよ。土地さえ確保しておけば、また羽を伸ばすこともできるよ」

草地も農家の次男で、子供が三人いる。角田と似た境遇だった。

「一生奉公できると、大船に乗ったつもりでいた海軍でさえ潰れちゃうんだから、こんど就職するときは、いつ会社が潰れても安心して帰れるところをつくっておいてから出直そうよ。いま、11月1日入隊予定の三期生の募集が行われている。奥の実家に寄留して茨城県民になれば応募資格はできるよ」

草地の熱心な勧誘に心が動いた。確かに、食糧増産は急務だ。腹が減っては戦はできない。――突然のように、フィリピン・ルソン島で、サツマイモ2本と塩湯を口にしただけで米軍輸送船団に突っ込んでいった特攻隊の戦友のことが思い出された。角田は、これからは農家として生きていくことを決意した。

