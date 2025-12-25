埼玉県「築20年」「駅近」の好物件マンションで起こった衝撃の惨状…持ち主は死に、ポストはパンパンに

分譲マンションの深刻な「相続放棄」問題

都市部の分譲マンションでは、居住者の高齢化が急速に進んでいます。特に単身高齢者の増加により、孤独死のリスクがすでに現実のものとなっています。

国土交通省の調査によれば、築40年を超える分譲マンションにおいて世帯主が70歳以上である割合は55.9％に達しています。かつては家族や近隣住民との自然なつながりがありましたが、現代では「隣に誰が住んでいるか分からない」という声も珍しくありません。

こうしたコミュニティの希薄化は異変の気づきを遅らせ、孤独死の発見が数日から数週間後になるケースも報告されています。さらに、個人情報保護の観点から居住者名簿の提出を拒否する住民も多く、管理組合が生活状況を把握できずに、その部屋に住む住民への介入もタイミングを逸する事態も起きています。

孤独死が発生すると、遺品整理や特殊清掃に数十万、場合によっては数百万円単位の費用がかかることもあり、相続人がそのすべての費用を担わなければなりません。しかし相続人がいない場合や相続放棄された物件では、管理費の滞納に始まり、清掃費用などすべてを管理組合が立て替えて支払わなければなりません。

近年では分譲マンションにおける相続放棄の事例が増加しており、相談件数も多く寄せられています。その背景に資産価値の低下や維持管理の負担など、相続人にとって複数の引き継ぎたくない理由が存在するケースが多数見受けられます。

実際に、埼玉県にあるマンションの理事長から「長期滞納者がいて、管理会社が督促しても連絡が取れない」と相談を受けたことがありました。築年数は20年未満で駅近の1LDK。登記簿を調べてみると抵当権の設定はなく、資産価値にも問題はありません。

所有者はすでに亡くなっていた

現地を訪問すると、1階の集合ポストにはチラシや郵便物が溜まり、蓋が閉まらないほどのパンパンな状態でした。隣の住民に話を聞くと、ここに人が住んでいる気配はなかったと言います。おそらくはセカンドハウスとして使っていたようでした。組合員名簿と過去の議事録を確認すると、所有者は50代の男性で、過去に理事長を務めていたことが分かりました。

その所有者男性の携帯電話に連絡すると「現在使われておりません」とのアナウンスが流れ、後日、弁護士事務所の調査により、すでに亡くなっていたことが判明。相続人は奥様と3名のお子様ですが、全員がその部屋の相続を放棄していたようです。

例えば、老朽化が進んだマンションや交通の便が悪い物件は、売却が困難で賃貸としても借り手がつきにい、誰も住んでいない空き部屋にも関わらず固定資産税や管理費、修繕積立金などの継続的な出費がかさむため「お荷物」になりますが、この部屋に関してはこれらは該当しません。

築20年未満で駅まで徒歩5分程度、さらに都心までのアクセスも良い立地条件にあり、設備もそれなりに綺麗で広さも単身者やふたり住まいでも十分なため、相続人が居住しなくても賃貸物件としての資産価値はありそうです。

また、所有者が亡くなるまでは家賃や管理費の滞納もなく非常にクリーンな状態なので売却も非常にスムーズに進みそうにも関わらす、ご家族の全員が相続放棄をしたのには「特別な事情」がありそうです。

