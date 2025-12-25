戦争を経験した政治家がいなくなってしまったら…辻本清美が「村山富市の死」で思い出した「田中角栄の危惧」

亡くなって気付いた2つの考え

「一時代が終わった。訃報を聞いた時、そう感慨を抱きました」

10月17日、老衰のため地元大分市の病院で亡くなった第81代内閣総理大臣の村山富市さんを追悼するのは、立憲民主党参議院議員の辻元清美さんだ。

「村山さんが亡くなって、2つの考えが頭をよぎりました。

1つは、村山さんが亡くなった直後の10月21日に高市早苗政権が発足し、日本の右傾化が顕著になったこと。もう1つは、昨年の衆院選、今年の参院選を経て、政権の枠組みが『多党連立』へと変わったことです。

55年体制が崩れ、複数の連立政権が誕生した'90年代と、現在の政治状況にいくつもの共通点があることに、村山さんの死によって気付かされました。こうした視点で見た時、私たちの時代にとって、非常に大切な人を失ったのだと思いました」

社会党の委員長として自民党、新党さきがけとの連立政権を率いた村山さんは、阪神・淡路大震災やオウム真理教による地下鉄サリン事件など未曾有の危機に直面しながらも、被爆者援護法、水俣病被害者救済、地方分権推進大綱など、それまでの自民党単独政権では実現できなかった政策を次々と形にした。

平和を願う後世への贈り物を残した

その数ある功績の中でも、辻元さんが最も大きな仕事だったと振り返るのが、戦後50年の節目に発表された「村山談話」だ。

「村山談話は、日本の戦争責任について政府の立場を明らかにし、アジア諸国との信頼構築につながりました。村山さんが総理でなければ、実現しなかったことだと思います。

出世に対して野心をむき出しにするタイプではなかった村山さんも、『総理大臣になって、自分にしかできないことを、やらないけん』という強い思いを持っていました。

11月7日の予算委員会でも、高市総理は村山談話を『引き継ぐ』と明言しています。平和を願う戦後日本の姿勢を示した、後世への贈り物なのです」

戦争を知る政治家の死

村山談話をはじめとする数々の功績は、村山さん自身が戦争を実際に体験したからこそ生まれたものだった。

「村山さんが亡くなったことで、戦争を経験した政治家がほとんどいなくなってしまいました。101歳の大往生を遂げた村山さんは、'44年に徴兵され、本物の軍隊生活を経験しています。

田中角榮元首相は『あの戦争に行ったやつがこの国の中心にいる間は日本は大丈夫だ。しかし、そういう人たちがいなくなった時が怖い』とよく口にしていたといいます。まさにそのとおりです。村山さんが道を示してくれたように、次世代を担う私たちが、この国の進路を間違ってはいけません」

戦争を知る政治家の死は、日本が歴史の分岐点に立っていることを、静かに語りかけている。

