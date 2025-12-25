ごちそう感がうれしい！ 今井真実さんの「気楽なおもてなし」レシピ

年末年始のこの時季、急な集まりや来客がある日のメニューに悩むことはありませんか。



今回ご提案するのは、今井真実さんの「気楽なおもてなし」。

ごちそう感のあるメインディッシュ「チキンソテージンジャートマト」と、箸休めにぴったりのサイドメニュー「れんこんとりんごのマリネ」のレシピを、今井さんのおもてなしへの想いとともに、お届けします。

ごちそうを囲んで、おしゃべりする時間を楽しんでくださいね。

『きょうの料理』1月号より

チキンソテー ジンジャートマト

鶏肉は、アルミ箔（はく）をかけて焼くだけで、驚くほどしっとりフワフワに。

ほうれんそうも、ソースに使うと新鮮なおいしさです。

材料（2人分）

鶏むね肉…1枚（300g）

ほうれんそう…40g

ミニトマト…7コ

しょうが（すりおろす）…15g

●塩・オリーブ油・バター・しょうゆ



◎320kcal ◎塩分2.3g ◎25分＊

＊鶏肉を常温に戻す時間は除く。

1 鶏肉は30分間ほどかけて常温に戻し、表面の水けをしっかり拭き取る。両面に塩小さじ1/2をまんべんなくふる。ほうれんそうはみじん切りにして水にさらし、水けをきっておく。ミニトマトは半分に切る。

2 フライパンにオリーブ油大さじ1/2をひき、鶏肉を皮側を下にして入れる。弱めの中火にかけ、アルミ箔をふんわりとのせて（写真a）、焦がさないように注意して13分間焼く。上下を返してさらに6分間焼き、中まで火を通して取り出す。

鶏肉は、皮を軽くのばしながら広げて入れると焼き縮みを防げる。

3 ソースをつくる。２のフライパンにバター20gを入れ、中火で溶かす。ミニトマトを加えてサッと炒め、水カップ1/4、しょうゆ小さじ1を加えて全体を軽く煮詰める。ほうれんそう、しょうがを加え（写真b）、サッと混ぜてすぐに火を止める。器にソースを敷き、２を食べやすく切ってのせる。

写真a

アルミ箔をかけることで鶏肉に程よく水分が残ってしっとりと仕上がり、油はね防止にもなる。

写真b

ミニトマトがグズッとしてきたらほうれんそうを加え、サッと火を通す。

れんこんとりんごのマリネ

シャキシャキのれんこんと、りんごの酸味が相性抜群！

箸休めにぴったりの一品です。

材料（2人分）

れんこん…100g

りんご…1/8コ

米酢…小さじ1と1/2

●砂糖・塩



◎45kcal ◎塩分1.0g ◎10分

1 れんこんは皮をむき縦半分に切り、スライサーで薄切りにしてサッと水にさらす。りんごはよく洗い、皮ごと薄切りにする。

2 鍋に湯を沸かし、れんこんをサッとゆで、再び水にさらす。

3 ボウルに水けをきったれんこんとりんごを入れ、米酢、砂糖小さじ1、塩2つまみを加えて混ぜ合わせる。

おもてなしに憧れて

「友人をおもてなしするのは大好きで、いつでも食事会が開けるようにしています」

社会人になって上京し、一人暮らしを始めたときのことです。やっと引っ越しの片づけが終わったので友人を夕食に招きました。実はわたしの長年の夢は「おもてなし」をすること。初めてそれがかなったのです。料理を振る舞いたくて二口コンロのキッチンがある部屋を選びました。みんなで、食べて飲んで夜通しおしゃべりして。そうそう、これをやってみたかったのよ、と満足したものです。



結婚してからも、友人を招いて料理をすることが週末の楽しみでした。子どもが小さいうちは外食もままならないので、ゆっくり会話しながら食事をするということが本当にうれしかったのです。このころからよくつくっているのが果物を使った料理。今回のれんこんとりんごのように、旬を組み合わせてつくる一皿は、すっかり私の定番に。お口直しにもちょうどよく、とても喜ばれます。

今井真実（いまい・まみ）

料理研究家。「つくった人がうれしくなる料理」をテーマに、雑誌やSNSなどで自由な発想のレシピを発信し、人気を集めている。

■NHKテキスト『きょうの料理』2026年1月号より抜粋

■撮影・竹内章雄／スタイリング・朴 玲愛