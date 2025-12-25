時給1300円のパートです。正社員になると月21万円ですが、責任や残業が増え、手取りはほぼ同じ。このままパートを続けるほうが得ですよね？
本当に手取りは変わらない？
パートと正社員とで雇用形態に違いがあっても、パートでの労働時間・労働日数が正社員と変わらなければ、パート勤務での月収が正社員の月給と変わらない場合があります。
例えば、時給1300円のパートで1日8時間、週5日働く場合、1300円×8時間×20日で月収は約20万8000円となります。一方で、正社員での月給が21万円であれば、両者の月々の収入はほぼ変わらないことになります。
そして、パートであっても、所定労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上である場合は、原則として正社員と同様に社会保険への加入が必要となります。そのため、正社員と同等の勤務実態がある場合、社会保険料や税金が差し引かれ、パートでも正社員でも手取りはほぼ同額となります。
給与だけが判断材料ではない
パートか正社員かといった働き方を選択する際は、給与だけが判断材料となるわけではありません。働き方においては、それぞれの有利な点も比較してみることが重要です（図表1）。
図表1
・責任が少ない
・家事や育児との両立がしやすい
・職場を変えやすい ・雇用が安定
・賞与や昇給があることが多い
・退職金があることが多い
・社内でのキャリアアップの機会が多い
筆者作成
パート勤務では、家庭との両立が図りやすい一方で、雇用が不安定であったり、正社員と比べて賞与や退職金がないことが多かったりといった不利な面もあります。
また、正社員にある昇給や賞与によって報酬額が増えれば、将来受け取る厚生年金の受給額も増えます。そのため、収入面においては、長期で見れば正社員のほうが得になりやすいといえるかもしれません。
最適解は「今何を優先するか」で変わる
働き方を考えるときは、「損得」だけではなく、今何を優先するかで判断することが大切です。図表2に「今」優先することと、それに対して向いている働き方をまとめてみました。
図表2
筆者作成
正社員の働き方に不安がある場合
もし今パート勤務の人が「正社員の働き方には不安がある」というのであれば、以下の選択肢も考えてみましょう。
・子育てが落ち着いてきてから正社員へ
・資格取得を目指し、将来の賃金アップを目指す
・在宅勤務が可能な職場など、働きやすい企業を探す
まとめ
もしあなたが「今後も長く働く予定があり、キャリアも積みたい」という気持ちが少しでもあるなら、将来を重視して正社員になることを前向きに検討することは価値があるでしょう。
逆に、「子育てが最優先」「心身の余裕を保ちたい」という状況なら、今は無理に正社員になる必要はないのではないでしょうか。働き方は「どちらが得」ではなく、今の生活と将来の安心のバランスで選ぶとよいでしょう。
