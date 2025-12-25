ピンときていなかった「余命もの」に取り組もうと決めた作家の、病気を患った子どもや周囲のひとびとを描く覚悟

11月19日に発売された朝倉宏景さんの最新作『あの冬の流星』。

難病を患い余命半年を告げられた小学五年生の男子と、その家族を描いた物語はどのようにうまれたのか--。

今回は作者の朝倉宏景さんに執筆秘話を直接お伺いしました。

朝倉 宏景（あさくら・ひろかげ）

1984年東京都生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。2012年『白球アフロ』（受賞時タイトル「白球と爆弾」より改題）で、第７回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞。2018年『風が吹いたり、花が散ったり』で島清恋愛文学賞を受賞。甲子園球場の整備を請け負う阪神園芸をモデルにした『あめつちのうた』で「ひょうご本大賞」を受賞。他の著作に『野球部ひとり』『つよく結べ、ポニーテール』『僕の母がルーズソックスを』『エール 夕暮れサウスポー』『ゴミの王国』『死念山葬』などがある。

感動させるための「余命」は使わない

--『あの冬の流星』は、北海道の旭川市で生活をしている佐竹家を描いた物語です。小学五年生の佐竹竜星はサッカーの試合中にラフプレーを受けると背中に痛みを訴え、精密検査を受けたところ、「ユーイング肉腫」と呼ばれるがんを患っていることが発覚。余命半年だと告げられ、闘病生活がはじまります。いわゆる「余命もの」と呼ばれるジャンルを執筆するにあたって、心がけたことはありますか。

最初に編集者の方から題材を提案していただいたときは、あまりピンときていませんでした。必ずしもすべての作品に当てはまるわけではありませんが、「余命もの」ジャンルは、読者を感動させるための道具として余命や病気を使っている作品が多い印象を抱いていたんです。ただ、お話をきいていくうちに物語のために余命や病気を描くのではなく、病気を患って余命わずかな人間と、その周囲にいるひとびとに対して真剣に向き合おうとする気持ちが伝わってきました。それを受けて書こうと決めましたね。

--竜星の余命を知った竜星の家族は、竜星に余命を告げるか告げないか深く悩むことになります。この葛藤はこれまでの「余命もの」と比べても珍しいように思いました。

現実だと大人に対して余命を告知するのは一般的ですが、小学生の子どもに余命を告げるケースはまずありません。実際に取材先で小児科の先生にお聞きしても「まずありえない」と言われ、小学生が自らの余命を告げられた前例となる資料も見つかりませんでした。ただ、いまの小学生はタブレットを操れるようになっているため、病名を知ったらインターネットで検索してなんとなく状況を知ることができてしまいます。余命わずかな子どもとどう接していけばいいのか、もしかしたら今後直面するかもしれない課題を、小説を通じて考えていきたい気持ちがありました。

「家族」の視点を通じて当事者を描く

--本作は病気を患った竜星の視点ではなく、家族である三人、父親の竜司と母親の詠美、姉の亜沙美の視点を通じて物語が描かれていきます。この構成にした理由をお聞きしたいです。

考えていくにあたって、当事者である竜星の気持ちを直接書き込んでしまうと、それが答えのようにみえてしまう気がしたんです。余命を告げられた当事者に対してどう接していくか、身近な人間でもわからないことを考えていかなければいけないので、周囲の家族を視点人物にしています。その際に父親の竜司のみを視点人物にする意見も出ましたが、三人で交代させていったほうが物語に深みが出るのではないかと直感し、いまの構成になりました。結果的にこのかたちでよかったといまは思っています。

--何を考えているのかわからない竜星を描くのは、とても大変だったのではないでしょうか。

とても難しかったですね。小学生の男の子を描くのがまず難しく、年齢に対していい子すぎるのではないかと、子どもらしさを出すために何度も悩むことになりました。それに、これぐらいの子どもが余命を告げられたときに、自らの「死」をどう受け止めるのかも、まるで想像がつかず……。竜星が余命を告げられたときの反応は、一度すんなり受け止めるものの裏では泣いてしまう流れを当初こそ想定していたのですが、いざ書いてみるとリアリティがまるで足りていなかったんです。そのためリアリティをだすために何度も改稿を重ねていきました。

--竜星の両親は息子に余命を告げるよりも先に、反抗期を迎えている姉・亜沙美に竜星の状態を明かします。そのときに亜沙美がみせる、自らの手の甲を強く噛む反応は壮絶で、強く印象に残るものでした。

余命を本人に告げるよりもまず、兄弟姉妹に告げるかどうかが大きな壁として立ち塞がるだろうと思っていたので、亜沙美に対する告知とその反応は、当初から描きたかった場面でした。亜沙美も中学生の割にやや大人っぽいところがあるのですが、余命を告げられた親族がいる子どもは一足飛びに大人になるものだと参考にした文献にも書かれています。彼女の成長は自然に描けたのではないかと思います。

--父親の竜司と母親の詠美も、印象に残る人物でした。たとえば竜司は「昭和気質」なところがあるものの、家族に手をあげたことはありませんし、時代遅れな人物として悪く描かれることもありません。息子に対してまっすぐな接し方をする、共感を集める人物として描かれています。家族を描くなかで、気をつけたことはありましたか。

いいひとたちで構成された物語だとは、編集者の方にもおっしゃっていただきました。竜司はこどもに対してひたむきで、詠美も子どもに対して寄り添ってくれる人物です。ただ、そうした家族たちを冷静に見つめられる視点も欠かせません。そのため家族に対して真正面から異議を述べてくれる人物として、詠美の両親を登場させました。とはいえ詠美の両親も悪役というわけではなく、竜星や家族を想っているからこそ出てくる正反対の意見を述べているかたちですね。

--家族ではないけれど多くの出番がある人物のひとりに、竜星が所属しているサッカーチームの仲間で、彼に恋心を寄せている真子がいます。竜星の余命をしらない彼女は活発な性格もあって、作品の雰囲気を明るくしてくれる存在だと感じました。

家族が竜星のことについて考え続けているだけだと、どうしても物語が息苦しくなってしまいます。そのため作品の空気を変えてくれるアクセント的な存在になればと思って描きましたね。恋愛の要素を加えているのも、息苦しい展開がつづくのを避けて、エンターテイメント作品として立たせるためです。ただ「余命もの」の定番のひとつが恋愛でもあるように、叶わない恋愛は難病を道具にして、感動をつくりやすい要素でもあります。そうなるのは避けたかったので、あくまでも感動ではなく、家族が苦悩するすがたをメインに描くようには取り組みました。

「流星」に込められた意味

--竜星はサッカーに熱中しつつも、将来は天文学者になりたいと内心では思っていました。タイトルにも「流星」とあるように、本作では竜星の愛する「星」が重要なモチーフとして扱われていますが、この発想はどのようにうまれたのでしょう。

もともと考えていた設定だと竜星はロケットに憧れていて、将来はロケット技師かロケットの操縦士になりたいと思っている少年でした。ただ、それだと本筋と結びつきが弱いなと懸念していました。悩んでいたとき、キリスト教のシンボルでもある十字架は、天から地へと向かう神への祈りを示した垂直の線と、隣人とのつながりを示す平行の線が交わってできている説もあるのだと文献を通じて知りました。そして、その二点で交わるところに救いがうまれるのではないかと思ったんです。隣人とのつながりが家族との愛だとすれば、「祈り」をあらわす垂直の線を表現できるのはなんだろうと思ったとき、夜空を見上げた先にある「星」がいいのではないかと考えました。

--また、本作は人間が生きてきた意味でもある「物語」を登場人物たちが受け取り、あるいは自らの物語を渡すことによって、生きる意味をみつけていく物語にもなっています。書いていくなかで、朝倉さんが登場人物から受け取ったものはありましたか。

生きる意味とはなんなのか、僕も登場人物とともに考えながら手探りで書いていったので、最初から結論がみえていたわけではありませんでした。だから作中で竜星たちが辿り着いた「生きる意味」は、僕自身が受け取ったものでもあるのだと思います。

--今回刊行された『あの冬の流星』は、竜星が生きてきた証を残した「物語」がそのまま託されている一冊にもなっていると思います。この一冊、読者にどう届いてほしいですか。

物語のなかで佐竹一家をサポートしてくれる心理士の安倍さんが、竜星とどう接して物語をつくっていけばいいか悩む亜沙美に対して「教えてあげたいんだけど、私にはわからないなぁ」「それはね、亜沙美さんの竜星君、ご両親の四人が、残された時間でいろいろな経験をして、感情をわかちあうことで見つけられる物語だから」と励まします。その言葉が示すように、読んだ方々にはそれぞれ大切なひとがいるはずです。だから、そのひとたちを思い浮かべながら、相手がこれまで生きてきたなかでつくりあげてきた物語を考えるきっかけになればうれしいです。

朝倉宏景『あの冬の流星』

旭川で生活を送る佐竹家。昭和気質な父竜司、高校時代から彼を支える母詠美、絶賛反抗期の亜沙美、サッカー少年の竜星の4人が日々仲良く暮らしている。竜星のサッカーの試合を観戦していると、ラフプレイを受けた竜星が背中の痛みを訴えて動けなくなった。最初はただの怪我に違いない、とたかを括っていたのだがーー宣告されたのは余命半年というあまりにも残酷な現実だった。小学生の竜星に事実を告げるか、否か。悩み、惑い、泣き、魂の痛み（スピリチュアルペイン）に寄り添った家族の軌跡。

