人手不足が深刻だ。新卒社員に長く働いてもらうためにはどうすればいいのか。組織開発専門家の勅使川原真衣さんは「昭和の大企業のような方針が新卒社員に与えているストレスは小さくない。新卒社員のやる気や能力だけではなく、経営者側の組織づくりの問題も大きい」という――。

※本稿は、勅使川原真衣『「働く」を問い直す 誰も取り残さない組織開発』（日経BP）の一部を再編集したものです。

■新卒社員の受け入れ準備は「内定前」から

すぐに辞めてしまったら大問題といえば、新卒社員も同じです。新卒採用でも、経験者採用と同様に、オンボーディングを活用できます。

新卒の場合、「過去に働いた経験」はありません。スキルに関しても、未知数の部分が大きいでしょう。ただ、適性検査の結果からは、とりやすい言動パターンがある程度予測できます。これは、学歴からその人がどれくらい仕事ができるのかを予測しようとするよりも有用でしょう。

それをもとに、上司やOJT担当者などが事前に打ち合わせを行います。自分たちの解釈の癖なども踏まえて、新卒社員の自走を助けるであろう指示の出し方や言葉のかけ方などを綿密に話し合っておきます。

そして、新卒社員の受け入れ準備は、かなり早い段階から取りかかったほうがいい。できれば、内定を出す前から、です。

■新卒社員の配属先まで考えておく

最近は新卒採用のプロセスにおいて、最終面接の前などに、選考が進んだ学生と若手・中堅社員を会わせて話をしてもらう機会があります。人手不足の昨今、新卒採用も売り手市場ですから、学生側に「選ばれる」ために自社のことをよく知ってもらうことが大切ですよね。このとき、どの社員に会ってもらうかがまず重要になります。

その学生と同じ大学出身の若手社員や、その学生が配属を志望する部署の人に会わせるのがいいと思うかもしれません。確かに、それも一理あります。

ただ私は、もっと踏み込んで、「この学生のこういう側面はこの部署のこのチームに配属すれば補完関係ができて伸びそうだから、チームのキーマンである○○さんに会ってもらおう」というところまで考えておくのがいいと思っています。

学生が志望している部署の人に会ってもらえば、相手を尊重している印象を与えることができるかもしれません。しかし、学生は就職活動を通じて企業研究を行い、志望する会社について知識を得てはいるものの、20年ちょっとの人生経験しかないわけです。それをもとに「この部署で働きたい」と志望しても、本当にそれが向いているかどうか分かるはずもありません。

ゆえに、「どの部署のどのチームが良さそうか」を考えるのは、人事担当者の腕の見せどころ。ですから、部署ごとにどんな人に来てもらいたいのかを、しっかりと考えておく必要があります。

■「優秀」「即戦力」ばかり求める企業

どういう学生に来てもらいたいのか、企業はちゃんと考えているでしょうか。いまだに「優秀な人がいい」、「人手不足なので、即戦力がいい」といったレベルにとどまっている気がします。それで、学生も優秀な即戦力になろうとして、必要かどうか分からない資格の勉強をしたりする。

これこそ、日本企業がずっと「メンバーシップ型雇用」を続けてきた弊害だといえます。ざっくりと、どこでもまぁ及第点を出せそうな頑張り屋を採る、くらいの粒度の選考を続けてきたのです。こんなやり方が今後もずっと続けられるとは考えにくいですよね。

新卒採用においても、「どんな人に来てもらいたいか」を、チームの中で「どんな機能を発揮しやすいタイプがいいか」、つまり、アクセルなのかブレーキなのかというレベルまで深めたいところです。

■働いたことのない学生の適性を見極められるか

これまでの新卒採用では、学校歴を中心とした「学歴」や、茶番感の否めない「ガクチカ（学生のときに力を入れていたこと）」や、とってつけたような「リーダーシップ」を見せつけるグループワークでの振る舞いなどを重視してきました。

こうした選考を通じて得られた情報では、本人の適性を見極めて「どの部署のどのチームがいいか」ということまで検討するのは、かなり難しかったのではないでしょうか。

まだ働いたことのない学生の適性をどう判断するのか。これには悩ましさもありますが、学生の持ち味や言動パターンに着目することで、見えてくることがあります。

適性検査の性格特性パートの結果を、横軸に「アクセルタイプ（高外向性）か、ブレーキタイプ（高内向性）か」、縦軸に「社会性を優先させるか、自身の情動優先か」としてプロットすると、チームの中でどのような役割を担えそうかが見えてきます（図表1）。

新卒で、スキルはまだまだであっても、組織の中で自分の役割が与えられ、誰でも必ず備えている持ち味を発揮できたら、居場所を感じながら技能的にも成長できるかもしれません。

出所＝『「働く」を問い直す』

■チューターやバディはどう選ぶか

四象限の図は、人と人との相性についてもヒントをくれるので、内定前の学生を社員に会わせるときや、入社後のチューターやバディを選ぶときなどにも生かせるでしょう。

この図で正反対にいる人は、全くタイプが違うことを意味します。そして、図の中で近くにいる人が、タイプも近いということです。

チューターやバディは似たタイプ同士がいいでしょうか。それは、状況にもよります。意気投合しやすいのは似た者同士ですが、多くの人に経験があるように、似た者同士は飽きてくるんですよね（笑）。なれ合いになったり、緊張感がなくなり、なあなあになってきたりする。

なので、ピリリと刺激的な環境が人の組み合わせや事業のために必要なのであれば、そういった相性を双方に伝えたうえで、あえて波乱のある組み合わせにすることもあります。突然訪れる波乱は組織にとって害があるかもしれませんが、計画的かつ選択的な波乱は、カンフル剤のように、お互いを「本気」にさせる効用もあります。

いずれにせよ、その学生をよく観察すると同時に、自社で将来の組織を支える人材を育成するための計画的なパイプラインをよく鑑みて、どのようなタイプの既存社員と組み合わせると化学反応が起きそうかをシミュレートすることが大切です。

■「誰が面接するか」は相性を考慮する

「相性」というものは、馬鹿にできません。

応募して入社する側としては、どのような人が面接を担当してくれるのか、チューターがどのようなタイプなのかで、人生が全く変わってきます。

なんだかこれ、結婚前に相手のご家族に挨拶に行くのと似ていませんか？ 初対面で「苦手なタイプだ」と思ったら、憂鬱になってしまいます。人生で大事な「選抜」という意味でも相似点がありそうです。

採用する側としては、選考のプロセスで誰が面接するかについても、相性を考慮したほうがいいでしょう。

少し違和感があったりストレスを感じやすい相手があえて面接することで、ストレス耐性を見ることも可能です。そのような場合は、四象限の対角線上にいる人を面接の担当者に選んでもいいでしょう。

ただ、これまでの選考ですでに「絶対にこの人に入社してほしい」という“口説き”の段階になっているのに、わざわざ相性の悪い人が面接して、「この人、苦手なタイプだ！ ヤバい会社だ！」と思われてしまっては元も子もないですよね。

良くも悪くも一期一会の接点ですから、そこは状況に合わせて選ぶべきでしょう。

■転職を考えるときのストレスは相当なもの

採用側は、ミスマッチをなるべく防いで「せっかく採用したのにすぐ辞められてしまった」という事態を避けることが大切です。

一方で、入社する側の立場からすると、相性をまるで考慮してくれない企業というのは、すぐ辞めたほうがいいのでしょうか。

転職が増えてきているとはいえ、まだ日本社会における雇用の流動性は低いと言わざるを得ません。いくら売り手市場でも、「合わなければすぐに違う職場を探せばいい」と言えるほどではないと思います。

ベテラン社員は「若いヤツはいいよな。辞めたくなったらすぐ辞められて」と思うかもしれませんが、実際にはそうではなく、新卒社員が「この職場は合わない。転職したほうがいいだろうか」と思い悩むときのストレスは相当なものです。

「適性を考慮しない配属」や「現場丸投げのOJT」を続けている大企業は少なくなく、そういったところの新卒社員がみんなすぐに辞めているわけでもない。

ただ、そんな「昭和の大企業」みたいな方針が新卒社員に与えているストレスは小さくないのです。

若者だって軽々しく転職しているわけではなく、熟考の末でしょう。転職希望者のやる気や能力だけが問題なのではなく、経営者側の組織づくりの問題も大きいのだと、頭の片隅に置いておいてほしいですね。

■逃げ出したほうがいい環境

もし、経営者自身が「使えないヤツはいらない」とか「仕事は見て覚えろ」、「好きでやってるんだから24時間仕事のこと考えろ」といった古い考えを持っていて、それ以外の考えを受け入れようとしないような職場だったら、逃げ出したほうがいいかもしれません。

それは、一元的な正しさしか認めない、古いタイプの能力主義です。他者には他者の合理性――つまり、正義――が必ずあるのに、それを認められないとなると、対話のテーブルに着けません。

勅使川原真衣『「働く」を問い直す 誰も取り残さない組織開発』（日経BP）

そこまでひどい環境ではなくても、どうも相性が合わない、不満があるけれども声を上げづらいという場合は悩ましいですね。

少し無理をすればなんとか仕事をこなせるけれども、それがずっと続けば疲弊してしまう。そういったときは、自分へのケアを優先し、サバイブする（生き残る）ことをまず考え、時間をかせぎつつも、異動や転職などで環境を変えられないかじっくり検討するといいでしょう。

急いで決断しようとすることに対する心身の負荷が大きいのであれば、無理は禁物です。

勅使川原 真衣（てしがわら・まい）

組織開発者

東京大学大学院教育学研究科修了。BCGやヘイグループなどのコンサルティングファーム勤務を経て、独立。教育社会学と組織開発の視点から、能力主義や自己責任社会を再考している。2020年より乳がん闘病中。著書に『「能力」の生きづらさをほぐす』（どく社、紀伊國屋書店じんぶん大賞2024 第8位）、『働くということ』（集英社新書、新書大賞2025 第5位、紀伊國屋書店じんぶん大賞2025 第11位）、『職場で傷つく リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』（大和書房）、『格差の“格”ってなんですか？ 無自覚な能力主義と特権性』（朝日新聞出版）などがある。

（組織開発者 勅使川原 真衣）