【本日発売】新書世界現代史、日本のインフラ危機、松本清張の昭和…講談社現代新書2025年12月刊

本日、12月25日は講談社現代新書の最新刊の発売日です！

新刊3点をくわしく紹介します。

川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』

岩城一郎『日本のインフラ危機』

酒井信『松本清張の昭和』

川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

岩城一郎『日本のインフラ危機』

なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？

お金も人も足りない……打ち手はあるのか？

見て見ぬフリはもうできない！

道路、鉄道、水道、インフラ、橋……

この国は崩れ去ってしまうのか？

全国民当事者！

私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を

豊富なデータと事例から解き明かす！

酒井信『松本清張の昭和』

想像を絶するほどの貧困、高等小学校卒、40歳を過ぎて文壇デビュー、そして国民作家へ。

逆境から運をつかみ取った生涯を描く、松本清張「初の本格評伝」が登場！

文豪が体現した「不屈のバイタリティ」と、それを育んだ「昭和という時代の力」を描く。

幼少期の秘話、思春期以降の恋愛、戦争体験……知られざるエピソードが満載。

・原武史氏(明治学院大学名誉教授)絶賛!

いかにして清張は「国民作家」となったのか。

そのルーツが初めて明かされた記念碑的作品だ。

新たな事実を掘り起こしてゆく著者の筆力に

ぐいぐいと引き込まれた。

・ 酒井順子氏(エッセイスト)絶賛!

松本清張の向上心、行動力、信念が本書からほとばしる。

清張の人生を知ることは、昭和を知ることだ。

プーチン、習近平、トランプを突き動かす「たった一つの強烈な意志」…世界で起きている「同期現象」を解き明かす