幼い頃はネズミを追い回し、不良だった…ロシアの「皇帝」プーチンの人生を変えた「２つの出合い」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、リバンチズム──「大ロシア」再興の野望について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

「皇帝」誕生

放射状に広がる大都会モスクワ。クレムリン（大統領府）はその中心にある。広大なロシアを統べる権力の中枢。帝政からソ連、現在に至るまで、最高指導者の「城塞」として威容を誇ってきた。

ロシア正教の重要施設も鎮座する。ウスペンスキー大聖堂をはじめとする荘厳な教会堂が築かれ、輝くイコン（聖像画）が内部を飾る。武器庫にはロマノフ王朝の至宝が納められている。

2000年5月7日、まばゆいほどの黄金の装飾が施されたクレムリン大宮殿アンドレイの間で、ロシア史に残る一大行事が営まれた。第2代大統領ウラジーミル・プーチンの宣誓就任式だった。

この時、47歳。父親ほども年の違う69歳の前任者ボリス・エリツィンが傍らで見守る。青白く、ぎこちない表情で演壇に立ったプーチンは憲法の上に右手を置き、宣誓した後に国民に語りかけた。

「私たちはロシアの歴史を知り、そこから教訓をくみ取らなければなりません。国家を築き、その名誉を守り、偉大で強大な国家へと発展させた人々を常に記憶に刻む必要があります」

「尊敬する皆さま！ 私たちには共通の目標があります。ロシアが自由で繁栄し、強い国であることです。人々が誇りを持ち、国際社会から尊敬される国となることです。それを私は望みます」(注1)

プーチンは力強く宣言した。1991年末のソ連崩壊から8年余。ロシアの再建を主導してきた初代大統領エリツィンに代わり、新千年紀（ミレニアム）を迎えたロシアの新たな「皇帝」が誕生した瞬間だった。

柔道との出合い

就任式の少し前、1冊の書物がロシアで出版された。タイトルは『第一人称』。プーチンが3人のロシア人ジャーナリストのインタビューに答えた発言録で、彼の人となりを知る上で重要な1次資料である。

すぐに英訳（『First Person』）され、日本語版『プーチン、自らを語る』も刊行された。「一人称」の語り下ろしだけに、差し引いて読むべき箇所もあるが、プーチンの半生が生き生きと綴られている。同書に沿って生い立ちをたどってみる。

プーチンはソ連時代の1952年、レニングラード（現サンクトペテルブルク）で生まれた。第2次大戦から復員した父親は工場で働き始め、一家は工場から与えられた共同アパートで暮らした。

だが、内部の設備は悲惨だった。お湯は出ず、風呂もなく、トイレは悪臭を放つ。冬になると、階段の鉄の手すりは凍り付き、階段も穴だらけ。幼いプーチンは棒を持ってネズミを追い回していた。

小学校はすぐ近くにあった。担任によると、プーチンは記憶力が良く、頭の回転も速かったという。ところが、遅刻の常習犯で、成績はぱっとしない。素行に問題を抱え、自身でも「不良だった」と認めている。

そんな彼を変えたのはスポーツだった。ボクシングを習い、サンボというソ連の格闘技にも挑戦した。そこで出会ったコーチに柔道を勧められる。それがプーチンに転機をもたらした。

「柔道は哲学だ」

プーチンは後に、そう回想している。「単なるスポーツではない。目上の人や対戦相手を敬う。ひとたび畳の上に立ったら互いに一礼をし、作法に従う。全てに教育的な要素がある」

通りにたむろしていた「問題児」はたちまち稽古にのめり込んだ。規律と礼節を学び、黒帯を取得する。柔道に巡り合っていなかったら「人生がどうなっていたか想像もつかない」と言うほどの糧となった。

スパイの世界

もう一つの出合いがスパイの世界だ。スパイ映画や小説に夢中になったプーチンは、「1人のスパイが数千人の運命を決めてしまう」ストーリーに心をわしづかみされ、憧れを抱くようになる。情報機関で働きたいと思い始めた。

9年生（日本の中学3年に相当）の時、思い立ってソ連のスパイ機関、国家保安委員会（KGB）支部を訪れてみた。応対に出た男性職員に対し、「どうすればKGBに就職できるのか」と尋ねた。

職員は真剣に対応してくれたが、あっさりくぎを刺されてしまう。「KGBは自ら志願してきた者を採用しない。軍の出身者か大学の卒業生しか入れない」。それでも、大学に行くなら法学部が有利と教えてくれた。

プーチンの心は固まった。レニングラード大学の法学部を受験することにしたのだ。大変な難関だったが、入試の必須科目に絞って猛勉強したおかげで、無事合格することができた。

入学後は課外活動には加わらず、勉強に励んだ。生活費を稼ぐためにアルバイトをしたり、友人とドライブをしたり、人生で初めての恋愛も経験した。そんな中でも、スパイになる夢は諦めていなかった。

4年生になった時、1人の男が接触してきた。正体は明かさなかったが、すぐにピンときた。「君の就職について話し合いたい」と切り出したからだ。キャンパスでプーチンの資質を見定め、接触してきたのだろう。

男は「まだ具体的には話せない」と言った。そこで改めて、大学の構内で会うことになった。時間に遅れてやって来た男は「準備は全て整っている」と打ち明け、「情報機関に入らないか」と勧誘してきた。

スパイの世界に憧れていたことは、おくびにも出さなかった。以前、KGB支部の職員から「自ら志願してきた者は採用しない」と言われたことを覚えていたからだ。内心は天にも昇る気持ちだった。

1975年、大学を卒業したプーチンはKGB入りした。

＊

